Pafos. Ewakuacja lotniska

Ewakuację przeprowadzono z budynku terminala, a pasażerów i personel wyprowadzono na parking. Prawdopodobnie ewakuacja miała związek z odpaleniem dwóch dronów nad Cyprem tuż po południu - zauważył portal. Loty do Pafos zostały przekierowane na główne lotnisko wyspiarskiej republiki w Larnace - podała agencja dpa.

Źródło w resorcie spraw wewnętrznych poinformowało, że mieszkańcom pobliskiej wioski Timi polecono unikać „niepotrzebnego przemieszczania się”.

Atak irańskiego drona na bazę Akrotiri na Cyprze

Lotnisko położone jest około 60 km od bazy brytyjskich sił powietrznych (RAF) Akrotiri, która została zaatakowana nocą przez irańskiego drona. Tuż po południu w bazie ponownie rozległy się syreny alarmowe - podała lokalna telewizja CyBC.

Od soboty trwa wojna pomiędzy Iranem a Izraelem i USA. Ucierpiały m.in. lotniska na Bliskim Wschodzie.