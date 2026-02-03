Minister Lasek: „Byłem przeciwnikiem inwestycji”

„Byłem przeciwnikiem inwestycji w formie realizowanej przez poprzedników. Przedstawiane wówczas terminy były całkowicie nierealne. Przypomnę, że niemal do końca swoich rządów nasi poprzednicy upierali się, że lotnisko zacznie działać w 2027 r.” - opowiada Maciej Lasek w rozmowie z Krzysztofem Śmietaną z Dziennika Gazety Prawnej.

Dodał, że jego resort dąży do oddania nowego lotniska w 2032 r. „I pod ten termin realizujemy inne działania, w tym też inwestycje kolejowe czy rozbudowę Lotniska Chopina, która ma zdążyć się spłacić do momentu otwarcia nowego portu i przeniesienia tam całego ruchu komercyjnego” - mówił.

Reklama

Co dalej z budową Portu Polska?

W lutym, jak zaznaczył minister Lasek, ogłoszone zostaną kolejne przetargi na budowę linii kolei dużych prędkości. Obecnie spółka CPK posiada ok. 80 proc. ziemi potrzebnej do budowy nowych tras.

Jak podaje Lasek w rozmowie z „DGP” w 2032 roku nie będzie długiego na 9 km tunelu pod Warszawą, który miał otwierać linię KDP. Wynika to ze zmiany przepisów związanych z obronnością. Tunel ma pełnić rolę schrony lub miejsca schronienia do wydłużyło czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji.