Ewakuacja Polaków: Sri Lanka i Malediwy

Będzie to samolot Boeing 787 Dreamliner.

- To odpowiedź naszego narodowego przewoźnika na zapotrzebowanie mniejszych biur podróży, które mają mniejszy potencjał organizacji lotów czarterowych – dodał. - Chcemy, aby każdy, kto ma taką potrzebę, jak najszybciej wrócił do kraju. Bez zaburzania dotychczasowej siatki lotów naszego narodowego przewoźnika, postanowiliśmy wyznaczyć nowy samolot, który wchodzi do naszej floty – wyjaśnił Klimczak.

Minister przypomniał, że chodzi tu nie tylko o ewakuację Polaków z miejsc objętych konfliktem (na Bliskim Wschodzie – przyp. red.), ale także wszystkich tych, którzy mieli tam mieć przesiadkę w drodze powrotnej do Polski.

Kto pokryje koszt transportu?

Minister infrastruktury zapytany o to, czy wystarczy miejsc dla wszystkich chętnych do powrotu do Polski, a także o kwestę pokrycia kosztu transportu do Polski, z tymi pytaniami odesłał do polskiego przewoźnika PLL LOT, który dysponuje dalszymi szczegółami organizacyjnymi.

Ewakuacja z Indii

Oprócz lotów na Sri Lankę i Malediwy, Polska planuje wysłać samolot także w inne miejsca, gdzie utknęli Polacy – wynika z wypowiedzi ministra infrastruktury. Chodzi o Indie.

Lot samolotu do Indii zaplanowano na sobotę. Zamiast Dreamlinera 787-8 będzie to 787-9.

- Zmieniliśmy naszą organizację pracy, desygnowaliśmy tam większy samolot. W ramach pierwszego lotu, który mamy zaplanowany, będzie 40 miejsc więcej, więc znajdą się miejsca dla tych, którzy są w potrzebie i znaleźli się w Indiach, choć nie planowali, bo szukają drogi do Polski – wyjaśnił Dariusz Klimczak.

Wojna w Iranie

W związaku z sobotnim atakiem USA i Izraela na Iran, wielu przewoźników odwołało loty w regionie Bliskiego Wschodu. Decyzje takie podjęły m.in. PLL LOT, Air France, KLM, Wizz Air, Lufthansa, Qatar Airways czy Turkish Airlines. W efekcie wiele osób, w tym turystów utknęło w regionie Bliskiego Wschodu. Problem mają jednak także ci, którzy polecieli w inne rejony świata, głównie w Azji, ale mieli przesiadkę na jednym z lotnisk Bliskiego Wschodu.