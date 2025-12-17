Nowe połączenia LOT: Warszawa-Bangkok

PLL LOT uruchomi regularne loty do Bangkoku. Do stolicy Tajlandii narodowy przewoźnik będzie latał z Warszawy pięć razy w tygodniu (w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele) od 26 października 2026. Właśnie ogłoszone zostały szczegóły.

Uruchomienie regularnego, całorocznego połączenia, znalazło się w strategii LOT do 2028 roku. Od pewnego czasu zabiegał o nie również Urząd Turystyki Tajlandii, który liczy, że nowe loty zatrzymają spadek liczby turystów.

- Połączenia dalekodystansowe stanowią jeden z kluczowych filarów strategii rozwoju Polskich Linii Lotniczych LOT. Uruchomienie trasy Warszawa–Bangkok to kolejny ważny krok w poszerzaniu naszej globalnej siatki połączeń. Tajlandia od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków wśród polskich podróżnych, łącząc ogromny potencjał turystyczny z rosnącym znaczeniem biznesowym regionu Azji Południowo-Wschodniej – powiedział Robert Ludera, Dyrektor Biura Siatki Połączeń Polskich Linii Lotniczych LOT.

Kiedy loty z Warszawy do Bangkoku?

Rejsy z lotniska Chopina w Warszawie będą realizowane pięć razy w tygodniu: w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele. Lot nr LO65 wystartuje o godz. 14.25. Czas podróży wyniesie 10 godzin i 20 minut.

W przeciwną stronę z portu Bangkok-Suvarnabhumi do Warszawy LOT poleci w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele. Samoloty (LO66) wystartują o godz. 8.45. Lot, realizowany Boeingami 787 Dreamliner, potrwa nieco dłużej niż w pierwszą stronę – 11 godzin 55 minut.

Powrót LOT-u do Tajlandii

LOT z Warszawy do Bangkoku latał w latach 1978-2000. Połączenia zostały zawieszone ze względu na to, że przynosiły straty. Znamienne jest to, że w uzasadnieniu dla posłów ówczesny wiceminister przyznawał, że LOT nie poradził sobie z konkurencją ze strony linii skandynawskich i niemieckich. Teraz jest odwrotnie, to narodowy przewoźnik chce rzucić wyzwanie, jeżeli chodzi o połączenia z Europy do Azji.

Co więcej, o uruchomienie połączeń zabiegała Tajlandia. W ubiegłym roku rząd tego kraju zwolnił obywateli Polski z obowiązku wizowego. Wpisał też Polskę jako jeden z sześciu priorytetowych rynków dalekiego zasięgu. Zbiegło się to z inauguracją połączeń czarterowych: Warszawa-Bangkok i Warszawa-Phuket realizowany przez LOT dla jednego z biur podróży.

Nic dziwnego, że Urząd Turystyki Tajlandii pogratulował LOT otwarcia nowego połączenia.