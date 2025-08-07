- Jeżeli to jest ten sam projekt albo bardzo zbliżony do tego, który był składany jako projekt obywatelski (...), który sabotował nie tylko projekt CPK, ale i rozwój lotnictwa w Polsce (...) Jeżeli on będzie taki sam, jak poprzednio, to on się nie nadaje - ocenił Lasek.

Projekt Nawrockiego ws. CPK

Prezydent Karol Nawrocki w orędziu, które wygłosił po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym, zadeklarował, że w czwartek złoży projekt dotyczący powrotu do „tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego", tak byśmy - jak mówił - „znaleźli swoje gospodarcze koło zamachowe na kolejne dekady, które da nam się rozwijać”. Prezydent, który w czwartek odwiedzi Kalisz i po południu spotka się z mieszkańcami na rynku miasta, ma ogłosić inicjatywę ustawodawczą dotyczącą powrotu do realizacji CPK w pierwotnym wariancie.

Obywatelski projekt ustawy TakDlaCPK

Złożony w ub. roku do Sejmu obywatelski projekt ustawy TakDlaCPK zobowiązuje rząd, pełnomocnika rządu ds. CPK, organy administracji rządowej oraz spółkę celową CPK do realizacji programu Centralnego Portu Komunikacyjnego w kształcie i w harmonogramie zawartych w uchwale Rady Ministrów z 24 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego - "Program Inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030". Projekt od lutego br. znajduje się w sejmowej Komisji Infrastruktury.

Pełnomocnik rządu ds. CPK wiceminister infrastruktury Maciej Lasek ocenił w czwartek na antenie RMF FM, że obywatelski projekt jest zbyt dogmatyczny. - Tam zaproponowano, żeby zaszyć konkretne terminy, kiedy musi się coś wydarzyć; każdy, kto zajmował się dużymi projektami, wie, że nie można czegoś nakazać w tym zakresie ustawą. Ten projekt, który poprzednicy przygotowali miał taki zapis, że nie można w nim nic zmienić - zauważył Lasek.

- Dwa i pół roku temu tak mówiłem, że CPK, czyli generalnie model, który został zaproponowany przez naszych poprzedników, nie ma racji bytu. (...) Jak się rozmawia z pracownikami spółki, to oni powiedzieli, że nas nikt nie słuchał, że wszystko było podporządkowane. Wtedy był to projekt polityczny, a teraz jest to projekt oparty o realne liczby, o podstawy, o potrzeby komunikacyjne ruchu pasażerskiego w Polsce i chciałbym, żeby taki pozostał, żeby polityka na ten projekt nie miała wpływu - podkreślił pełnomocnik rządu ds. CPK.

Ocenił, że jeżeli w kontekście budowy CPK będzie „prymat polityki nad liczbami", to CPK podzieli los lotniska w Radomiu. - Naprawdę nie chciałbym, żeby historia lotniska w Radomiu była przedsmakiem tego, co ma spotkać CPK - podkreślił Lasek.

Co powstanie w ramach CPK?

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa Lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem KDP w Polsce: Warszawa – CPK – Łódź. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.