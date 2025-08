Najnowszy komunikat Ministerstwa Infrastruktury potwierdza, że spółka Centralny Port Komunikacyjny odebrała od master architekta projekt budowlany dwóch kluczowych obiektów całej inwestycji — terminala pasażerskiego oraz dworca kolejowego. Za przygotowanie dokumentacji projektowej odpowiadało ponad czterystu projektantów, a głównym wykonawcą było konsorcjum brytyjskich biur Foster + Partners i Buro Happold. W pracach brało także 30 innych spółek, które działały w ramach podwykonawstwa.

Wiceminister infrastruktury, a zarazem pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek stwierdził, że jest to "kamień milowy" dla całej inwestycji; wszystko ze względu na to, że nie mówimy już tylko o wizji, ale także gotowym projekcie.

"Odbiór projektu budowlanego to kamień milowy w realizacji inwestycji. Dziś mówimy już nie tylko o wizji, ale o gotowym, uzgodnionym projekcie, który umożliwi rozpoczęcie budowy terminala i dworca kolejowego" - stwierdził Maciej Lasek.

Budowa CPK - inne prace projektowe nadal są prowadzone

Odebranie projektów terminala oraz dworca kolejowego to nie jedyne projekty, które były realizowane w ostatnim czasie. Aktualnie nadal trwa przygotowanie dokumentacji dróg startowych, dróg kołowania, części tras okołolotniskowych oraz płyt postojowych. Dodatkowo opracowywane są także dokumenty projektowe obiektów, których celem ma być wspieranie lotniska, ale także budynki administracji, baz utrzymania, służby meteorologicznej i innych elementów niezbędnych do działania tak dużego terminalu.

Spółka nadal przygotowuje się do złożenia Wojewodzie Mazowieckiemu wniosków o pozwolenia na budowę kolejnych obiektów kluczowych oraz wspierających działania przewidziane dla CPK. W tym samym czasie trwa także realizacja kolejowego komponentu całego projektu i dotyczy to przede wszystkim trasy Kolei Dużych Prędkości. Jeszcze w 2025 roku podpisana została umowa na drążenie tunelu dla KDP w Łodzi, która jest częścią kluczowej linii całego przedsięwzięcia.

"Koniec bajek i koniec iluzji. Rozwój kolei w Polsce to wreszcie realizacja inwestycji opartych na realnych potokach pasażerskich i liczbach, a nie wizjach i prezentacjach. Skalę tych projektów najlepiej obrazuje fakt, że budowa lotniska CPK pochłonie 42 mld zł, a linii kolejowych budowanych przez spółkę aż 78 mld zł. Spółka CPK jak nigdy wcześniej współpracuje w zakresie inwestycji kolejowych z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi. Nasz cel? W tym roku z kolei skorzysta w Polsce ok. 430 mln osób. Robimy wszystko, by już za 10 lat było to ponad 550 mln" – przekazał wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.

Dodatkowo Ministerstwo Infrastruktury przypomniało, że trwają zaawansowane prace projektowe oraz starania na uzyskanie niezbędnych zezwoleń dla całego projektu KDP dla linii Warszawa — CPK — Łódź — Poznań/Wrocław. Odcinek między stolicą a Łodzią ma zostać oddany do użytku do końca 2032 roku wraz z momentem oddania do użytku pierwszego etapu lotniska.

Spółka CPK chce ogłaszać przetargi jeszcze w 2025 roku

Zgodnie z treścią komunikatu spółka CPK już teraz prowadzi liczne przetargi, które dotyczą niemal każdego elementu projektu CPK. Od początku 2024 roku podpisanych zostały 175 umów na kwotę 5,2 miliarda złotych, ale na tym inwestycje się nie kończą. Do końca bieżącego roku rząd spółki chce ogłosić kolejne przetargi, których suma oscyluje w granicach 30 miliardów złotych.

W tym samym czasie trwają działania związane z wykupywaniem gruntów pod lotnisko. Według przekazanych informacji mieszkańcy i właściciele gruntów oraz posiadłości złożyli już ponad 1000 zgłoszeń w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć. Ma to odpowiadać około 88% powierzchni, która wskazana jest w decyzji lokalizacyjnej lotniska CPK i węzła kolejowego. Sumarycznie, spółka CPK kupiła już 2,1 tysięcy działek o rozmiarze przekraczającym 2 tysiące hektarów.