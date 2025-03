Program NaszEauto – pierwszy miesiąc

Działający od lutego program dopłat do zakupu samochodów elektrycznych dla osób fizycznych oraz jednoosobowych działalności gospodarczych cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W pierwszym miesiącu złożono 1 322 wnioski na łączną kwotę 39 milionów złotych. Z tej puli 225 wniosków pochodziło od osób z niższym dochodem, a 126 – od posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Dodatkowo zezłomowano już 186 starych pojazdów, co wpisuje się w strategię redukcji emisji spalin. Tak poinformowało wczoraj Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Nowe możliwości dla przewoźników

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska planowana rozbudowa infrastruktury obejmie trasy tranzytowe TEN-T, centra logistyczne oraz terminale intermodalne. Dzięki temu pojazdy ciężarowe zasilane energią elektryczną będą mogły łatwiej pokonywać długie trasy. Wsparcie infrastruktury dla pojazdów elektrycznych to szansa dla polskich firm transportowych. Niskoemisyjne przewozy staną się bardziej konkurencyjne na rynku europejskim.

Pieniądze na nowe stacje ładowania

Rząd przeznaczy 2 miliardy złotych na budowę i rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych. W pierwszej fazie programu dostępny będzie 1 miliard złotych, co pozwoli na stworzenie około 550 nowych stacji ładowania. Priorytetem są miejsca o strategicznym znaczeniu – przy głównych trasach, w centrach logistycznych oraz terminalach przeładunkowych.

Sieci elektroenergetyczne dostaną zastrzyk finansowy

Kolejne 2 miliardy złotych trafią na rozwój sieci elektroenergetycznych, niezbędnych do obsługi nowych stacji ładowania dużych mocy. Operatorzy systemu dystrybucyjnego będą mogli uzyskać do 100% dofinansowania. Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym w latach 2025-2029, aż do wyczerpania środków.

Wsparcie dla elektrycznych ciężarówek już w II kwartale 2025 r.

To nie koniec wiadomości! Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało także uruchomienie programu wsparcia zakupu lub leasingu elektrycznych ciężarówek kategorii N2 i N3. Przewoźnicy będą mogli składać wnioski już w drugim kwartale 2025 roku. Czy to początek końca spalinowej ery na polskich drogach? Okaże się w najbliższych latach.