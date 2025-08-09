Próba generalna sparaliżuje miasto

Już 9 i 10 sierpnia odbędzie się próba generalna, która zamknie dla ruchu jedne z najważniejszych mostów i arterii Warszawy. W sobotę w godzinach 11:30–13:30 w czasie przelotu samolotów nieprzejezdne będą mosty Gdański, Śląsko-Dąbrowski oraz pieszo-rowerowy. Jeśli pogoda pokrzyżuje plany pilotom, próba odbędzie się w niedzielę.

Autobusy i tramwaje zostaną skierowane na objazdy. Linie 160 i 190 po stronie praskiej skończą kursy przy Targowej, a w Śródmieściu przy Placu Bankowym. Tramwaje zmienią swoje trasy, a część przystanków będzie całkowicie zawieszona.

Wisłostrada wyłączona na całą noc

Największe zmiany nadejdą w sobotę 9 sierpnia od godziny 16:00, gdy rozpocznie się próba „naziemna”. Wisłostrada zostanie zamknięta w obu kierunkach aż do niedzieli do godziny 11:00. Objazdy obejmą kilkanaście linii autobusowych dziennych i nocnych.

W nocy z soboty na niedzielę (3:00–8:00) zamknięty będzie Most Gdański dla pieszych i rowerzystów. Autobusy przejadą nim bez zatrzymywania się, mijając zawieszone przystanki MOST GDAŃSKI i WYBRZEŻE HELSKIE.

Święto pełne atrakcji i wojskowej mocy

15 sierpnia Warszawa zamieni się w ogromną wojskową scenę. Od rana w Muzeum Wojska Polskiego będzie można obejrzeć współczesny sprzęt bojowy, a na Placu Piłsudskiego oddać hołd bohaterom. Kulminacja nadejdzie w południe, gdy Wisłostradą przejdzie defilada wojskowa pod hasłem „Dziękujemy za Waszą służbę”.

Pokaz nowoczesnego uzbrojenia, potężnych maszyn i podniebnych akrobacji ma być jednym z najbardziej imponujących w ostatnich latach. Dla pasjonatów militariów to obowiązkowy punkt lata. Dla kierowców to dzień, w którym najlepiej zostawić auto w domu.