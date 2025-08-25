„Uśpione rachunki” i szybki dostęp do lokat po śmierci klienta

Pierwsza z ustaw to nowelizacja Prawa bankowego, wprowadzająca podstawę prawną w zakresie realizacji obowiązku uzyskiwania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o dacie śmierci klientów bezpośrednio z rejestru PESEL, co umożliwi szybkie zamknięcie tzw. "rachunków uśpionych" (związanych z brakiem aktywności po stronie posiadacza rachunku).

Jak stwierdził podczas konferencji prasowej w poniedziałek prezydent, daje ona możliwość spadkobiercom „sprawniejszego zarządzania w czasie tragicznej sytuacji i uruchomienia uśpionych lokat”. - Jest to jedna z ustaw z całego pakietu deregulacyjnego i ona powinna być korzystna, będzie w moim głębokim przekonaniu korzystna właśnie dla osób, które dzisiaj mają problem z uśpionymi lokatami - zaznaczył Nawrocki.

Ustawa o przechowywaniu nawozów naturalnych

Druga z podpisanych ustaw wydłuża terminy na dostosowanie miejsc do przechowywania nawozów naturalnych, do czego zobowiązane są gospodarstwa rolne, które prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich.

Nawrocki wskazał, że wokół tej ustawy pojawiły się „pewne kontrowersje”, ale „nie przeważyły one szali po konsultacji ze środowiskami rolniczymi”. - Uznałem, że ta ustawa może być z dobrem dla Polski podpisana - dodał.

Zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przechowywania nawozów naturalnych, mniejsze gospodarstwa mające do 20 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych dot. inwentarza) będą miały przedłużony termin do końca 2027 roku, natomiast większe, utrzymujące powyżej 20 a nie więcej niż 210 DJP - do końca 2025 roku.

Ustawa ma również pozwolić na sprawniejsze realizowanie budowy miejsc do przechowywania nawozów naturalnych oraz zwiększyć ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Do końca 2027 roku nie będzie wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącej płyt do składowania obornika czy zbiorników na gnojówkę i gnojowicę.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku rolników, którzy złożą odpowiednie zgłoszenie, prowadzone wobec nich postępowania administracyjne dotyczące nieprzestrzegania przepisów o przechowaniu nawozów będą z urzędu umarzane.

Prezydenckie weto wobec zmian w Kodeksie karnym skarbowym

Prezydent zawetował z kolei nowelizację ustaw Kodeks karny skarbowy oraz Ordynacja podatkowa, obniżającą kary za przestępstwa skarbowe o charakterze formalnym. - Nie godzę się na to, aby w dramatycznej sytuacji polskich finansów publicznych obniżać kary za przestępstwa finansowe – powiedział Nawrocki.

Pakiet deregulacyjny – co dalej?

Nowelizacja obu ustaw, będąca częścią rządowego pakietu deregulacyjnego, miała na celu obniżenie kar za przestępstwa skarbowe, które nie powodują bezpośrednich strat w podatkach. Nowe limity grzywien nakładanych przez sąd miały wynosić 480 stawek dziennych (29 862 336 zł), zamiast 720 stawek (44 793 504 zł) lub 120 stawek dziennych (7 465 584 zł), zamiast 240 stawek (14 931 168 zł).

Poza tym ustawa miała zlikwidować obowiązek zgłaszania przez płatnika/inkasenta osób odpowiedzialnych za obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatków. Zawetowana ustawa miała także zlikwidować karę za naruszenie obowiązku dotyczącego niewyznaczenia osoby pobierającej podatki.