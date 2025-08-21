Decyzje podejmowane z chłodną głową

Nawrocki przekazał w trakcie czwartkowego briefingu w Pałacu Prezydenckim, że rozpatrzył już 22 ustawy. Zapewnił, że w kontekście rozpatrywanych ustaw nie będzie kierował się emocjami, które są w parlamencie. Jak dodał, „pierwsza rzecz”, do której będzie się odwoływał w swoich decyzjach, to „pewna emocja”, jaką jest jego hasło z kampanii wyborczej: „Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy”.

Przypomniał, że decyzja prezydenta Polski „w polskim systemie konstytucyjno-prawnym, w polskim systemie demokratycznym, jest jednym z podmiotów funkcjonowania porządku ustawowego w Polsce”, niezależnie od tego czy jest to weto, czy akceptacja ustawy.

Apel o wcześniejsze konsultacje z rządem i parlamentem

Prezydent zachęcał „większość parlamentarną i polski rząd”, do tego, aby „kształt ustaw proponowanych prezydentowi Polski konsultować już na etapie prac parlamentarnych”. Jak dodał, przy dobrej współpracy, przy zaangażowaniu ministrów, z całą pewnością doprowadzi to do sytuacji, w której wet będzie mniej.

Nawrocki przypomniał też, że prezydent „nie musi uzasadniać swoich decyzji w odniesieniu do ustaw”, natomiast - jak wyjaśnił - wspólnie ze swoją kancelarią będą „dochowywać tego dobrego zwyczaju, że prezydent Polski uzasadnia każdą swoją decyzję w odniesieniu do ustaw".