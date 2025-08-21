Szef rządu krytykuje decyzję Nawrockiego

„Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie. Jego weto oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy” - czytamy we wpisie szefa rządu na platformie X.

Weto Prezydenta Nawrockiego

Wcześniej w czwartek prezydent Nawrocki poinformował, że zdecydował się zawetować nowelizację tzw. ustawy wiatrakowej, która liberalizowała zasady inwestycji w tę formę energetyki na lądzie. Ustawa przewidywała również zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych do końca 2025 r.

Jakie zmiany wprowadzano w ustawie?

Chodzi o nowelizację ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem ustawy była liberalizacja dotychczasowych przepisów ws. inwestycji w wiatraki na lądzie. Nowela znosiła wprowadzoną w 2016 r. zasadę 10H i wprowadzała 500 m jako minimalną dopuszczalną odległość nowych turbin wiatrowych od budynków mieszkalnych. Obecnie jest to 700 m.

Jednocześnie prezydent Nawrocki poinformował, że podpisał projekt dotyczący zamrożenia cen energii elektrycznej „literalnie wyjęty” z zawetowanej przez niego ustawy wiatrakowej.