Starcie pod Myrnohradem. Rosyjska kolumna rozbita

Wieś Rizane znajduje się 5 km na północ od otoczonego przez Rosjan Myrnohradu w obwodzie donieckim. Na ukraińskie pozycje w jej okolicach w poniedziałek Rosjanie rzucili poważne siły: kolumnę pancerną złożoną z 24 pojazdów (głównie czołgów i wozów bojowych piechoty), wspieraną przez kilkudziesięciu żołnierzy na motocyklach i na wózkach golfowych. Atakujący należeli do dwóch brygad piechoty morskiej – 40. i 155. (od 1 grudnia 2025 r. została przeorganizowana na 55. Dywizję Piechoty Morskiej).

Obrońcy, głównie żołnierze słynnej brygady "Azow" i wojsk dronowych, stawili im zacięty opór. By zatrzymać wojskowych Putina, użyli całego swojego arsenału: bezzałogowców różnych typów, artylerii zwykłej i rakietowej, a także HIMARS-ów.

Ukraińcy okazali się zabójczo skuteczni. Rosyjskie natarcie zostało kompletnie rozbite. Według danych "Azowa" zniszczono sześć czołgów, dziewięć wozów bojowych piechoty, pięć transporterów opancerzonych, jeden wóz zabezpieczenia technicznego, a do tego 10 z 11 rzuconych do walki quadów.

Rzeźnik-Achmedow wrócił. Ukraińcy mogą się cieszyć

Popularny rosyjski prowojenny bloger Aleksiej Romanow (jego kanał na Telegramie obserwuje 131 tys. osób) we wtorkowym wpisie wskazał winnego porażki – to gen. Suchrab Achmedow.

"Wrócił. I już ma wyniki. Niestety – z perspektywy przeciwnika. Przypomnę, że wcześniej Achmedow został odsunięty od dowodzenia m.in. za ogromne straty przy braku postępów podczas szturmów na Pawłówką i Wuhłedar. Wtedy również bezmyślnie słał kolumny i grupy żołnierzy 155. Brygady (Piechoty Morskiej – red.) na pewną śmierć" – pisał. Romanow zaznaczył, że obecnie jedną skuteczną taktyką ataku jest infiltracja ukraińskich linii przez niewielkie, góra dwuosobowe, grupy. Wysyłanie dużych kolumn do szturmów, zwłaszcza z dużą ilością sprzętu pancernego, to pewna śmierć.

"Achmedow – jak widać na kadrach (ukraińskiego nagrania – red.) – potrafi jedynie formować kolumny. Ceną tego braku umiejętności jest życie żołnierzy piechoty morskiej, poświęcane bez żadnego sensu" – podsumował Romanow.

Kim jest gen. Suchrab Achmedow?

Suchrab Achmedow urodził się w 1974 r. w Groznym, stolicy Czeczenii. Ze 155. Brygadą Piechoty Morskiej związany jest od 2009 r.

Od początku inwazji na Ukrainę ponosił znaczne straty sprzętowe i osobowe, zyskując u podkomendnych przydomek "Rzeźnik". Co ciekawe, nie przeszkodziło mu to w awansach: w grudniu 2022 r. objął dowodzenie całą 20. Armią, a w kolejnym roku został generałem dywizji. Wiosną 2024 r. został, w niejasnych okolicznościach, odwołany ze stanowiska i przejściowo aresztowany.

Banicja nie potrwała długo. Wrócił do armii w drugiej połowie 2024 r., by wziąć udział w walkach w obwodzie kurskim. W lipcu 2025 r. otrzymał tytuł Bohatera Federacji Rosyjskiej, czyli najwyższe odznaczenie.