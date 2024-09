Choć w oficjalnych wojskowych kanałach informacyjnych na razie panuje cisza, to rosyjska blogosfera pieje z zachwytu. Blogerzy i obserwatorzy wojny uradowani są faktem rozpoczęcia przez Rosję kontrofensywy pod Kurskiem, która już ma przynosić pierwsze efekty.

Reklama

Rosjanie zaatakowali. Obrona pęka

Powodów do świętowania dostarczył Rosjanom generał Apti Alaudinow, który w krótkim, zamieszczonym we wtorek wieczorem nagraniu przyznał, że w obwodzie kurskim coś drgnęło. Ten objęty zachodnimi sankcjami wojskowy, bliski współpracownik Kadyrowa, z tradycyjną już u rosyjskich dowódców chełpliwością pochwalił się, iż rosyjskie siły rozbiły w obwodzie kurskim całe lewe skrzydło ukraińskiej armii.

Reklama

- O ile wiem, chłopaki odbili kilka osad z rąk wroga – mówił Alaudinow.

Rozpoczęcie rosyjskiej ofensywy potwierdzili też wojskowi obserwatorzy z kanału „Rybar”, mającego powiązania z rosyjską armią, wymieniając, iż z rąk Ukraińców udało się odbić Wniezapnoje i Gordijewkę w regionie koreniewskim. Pogarszającą się sytuację na froncie potwierdzają też ukraińskie źródła, przyznając, że Rosja przejęła kontrolę nad miastem Koreniewo. Pokazano też liczną rosyjską kolumnę pancerną, zmierzającą z Koreniewa na południe, w kierunku miejscowości Snagost.

Wszystkie te wymienione miejscowości znajdują się na lewym skrzydle ukraińskich wojsk, które blokowało dotychczas rosyjskie siły za rzeką Sejm.

Elita i straceńcy atakują pod Kurskiem

Z informacji dostarczonych przez rosyjskich obserwatorów wynika, że atak na ukraińskie pozycje prowadzi między innymi 155. Brygada Piechoty Morskiej, czyli jednostka, która już kilkakrotnie „błyszczała” w czasie wojny z Ukrainą. Na samym początku zmagań jej żołnierze dali się poznać pod samym Kijowem, gdzie współuczestniczyli w dokonywaniu zbrodni wojennych, a gdy jednostka poniosła poważne straty, wycofano ją celem uzupełnienia.

Rok później 155. Brygada odrodziła się pod Wuhłedarem, gdzie prowadziła atak przez zamarznięty i zaminowany step i poniosła potężne straty. By je uzupełnić, zaczęto ją zasilać więźniami i kryminalistami, a 16 sierpnia 2024 r. znów jej obecność zanotowano w obwodzie biełgorodzkim. Tam, jak donosiły oficjalne źródła, Putin zgromadził około 40 tysięcy żołnierzy, ale dotychczas przewidywano, że siły te mają za zadanie okopać się, by nie wpuścić Ukraińców bardziej w głąb Rosji. Teraz jednak wiele wskazuje na to, że to Rosja rozpoczyna kontratak.