Ruszyła wypłata pieniędzy z ZUS w ramach świadczenia Dobry Start

Ruszyły wypłaty jednego ze sztandarowych świadczeń wspomagających rodziców w wychowaniu dzieci - Dobrego Startu. Jest to świadczenie, które przysługuje bez kryterium dochodowego, a więc trafia do szerokiego grona odbiorców. I choć od wielu miesięcy mówi się o konieczności wprowadzenia zmian w zasadach jego przyznawania i wypłacania, to jak dotąd one nie zaszły. To zaś oznacza, że od 1 lipca 2025 roku rodzice mogli już składać wnioski o przyznanie tego jednorazowego wsparcia na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do ukończenia przez nie 24 roku życia. Oczywiście stwierdzenie, że wniosek mogli złożyć rodzice jest pewnym uproszczeniem, bo tak jak zwykle w tego rodzaju sytuacjach mogli to zrobić również opiekunowie dziecka (prawny lub faktyczny), a także rodzice zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. Obsługą tego świadczenia, tak samo, jak w przypadku 800 plus, zajmuje się ZUS, a sam wniosek należy złożyć elektronicznie. Wypłata jest dokonywana w formie bezgotówkowej (na wskazany we wniosku numer konta), a pierwsze przelewy trafiły już na konta uprawnionych osób. Przyjmowanie wniosków na rok szkolny 2025/2026 zakończy się wraz z końcem listopada, a aby zagwarantować sobie wypłatę pieniędzy nie później niż do 30 września, należy złożyć wniosek jeszcze w sierpniu.

Dodatki do zasiłku rodzinnego tylko dla rodzin w trudnej sytuacji

Osoby pobierające zasiłek rodzinny, czyli te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, powinny pamiętać o tym, że w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego mogą się również ubiegać o wypłatę specjalnego dodatku do zasiłku. W 2025 r kwota dochodu na członka rodziny, która nie może zostać przekroczona, aby mieć prawo do tych świadczeń to 674,00 zł, a w sytuacji, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna, kryterium to wynosi 764,00 zł na osobę. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego mogą otrzymać tylko te osoby, którym już wcześniej przyznano prawo do zasiłku rodzinnego. Ważne jest również to, że inaczej niż Dobry Start, dodatek ten przysługuje również na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nauki dziecka w zerówce. Jego wysokość to 100,00 zł na każde dziecko, a wniosek o jego przyznanie należy złożyć do 31 października tzn. do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo przygotowanie dziecka do szkoły w zerówce. Wniosek złożony po terminie nie zostanie rozpatrzony.

Dodatkową pomocą mogą uzyskać rodziny pobierające zasiłek rodzinny, do których należą dzieci, które podjęły naukę w szkole poza miejscem zamieszkania. Przez 10 miesięcy w roku przysługuje im bowiem dodatek do zasiłku rodzinnego, który może wynosić 113 zł miesięcznie w przypadku zamieszkania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejscowości, w której znajduje się szkoła, albo 69 zł miesięcznie w przypadku dojazdu do szkoły w innej miejscowości ze swojego miejsca zamieszkania.