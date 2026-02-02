Obowiązkowy przegląd kominiarski a przepisy Prawa budowlanego

Zgodnie z zapisami zawartymi w artykule 62 ustawy Prawo budowlane, na właścicielach i zarządcach nieruchomości w całej Polsce spoczywa ustawowy obowiązek poddawania instalacji kominowej regularnej kontroli technicznej. Przepisy jednoznacznie wskazują, że taka weryfikacja stanu przewodów musi odbywać się przynajmniej raz w roku kalendarzowym. Należy pamiętać, że wizyta specjalisty jest usługą płatną, a jej zlekceważenie niesie za sobą poważne konsekwencje prawne i finansowe. Choć sama kontrola jest wymagana raz rocznie, harmonogram czyszczenia przewodów zależy od rodzaju stosowanego paliwa. Systemy współpracujące z kotłami na paliwa stałe, takie jak węgiel czy drewno, wymagają udrożnienia cztery razy w roku, natomiast instalacje gazowe i olejowe powinny być serwisowane minimum dwukrotnie w ciągu dwunastu miesięcy. Efektem każdej profesjonalnej wizyty jest wystawienie oficjalnego protokołu, który stanowi kluczowy dokument dla ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia pożaru, gdyż jego brak może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Uprawnienia do kontroli i czyszczenia kominów w domach jednorodzinnych

Prawidłowe przeprowadzenie przeglądu technicznego wymaga posiadania specyficznych kwalifikacji zawodowych. Uprawnienia do dokonywania kontroli stanu technicznego przewodów kominowych posiadają wyłącznie osoby legitymujące się tytułem mistrza kominiarskiego lub specjaliści z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Nieco inaczej wyglądają zasady dotyczące samego czyszczenia instalacji. W budynkach wielorodzinnych oraz blokach czynność tę może wykonać czeladnik kominiarski, natomiast w przypadku wolnostojących domów jednorodzinnych dopuszcza się, aby właściciel samodzielnie zadbał o drożność przewodów. Niezależnie od tego, kto wykonuje prace, należy trzymać się sztywnych terminów: przewody wentylacyjne czyści się raz w roku, spalinowe co pół roku, a dymowe raz na kwartał. Warto również zauważyć, że obiekty o dużej powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych podlegają bardziej restrykcyjnym rygorom, wymagającym kontroli dwa razy w roku w terminach do końca maja oraz do końca listopada.

Ile kosztuje wizyta kominiarza i jakie są kary za brak przeglądu?

Zaniechanie obowiązków wynikających z Prawa budowlanego naraża właściciela posesji na mandat karny w wysokości do 500 złotych, nakładany przez powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Standardowy koszt podstawowej usługi kominiarskiej, obejmującej sprawdzenie drożności i czyszczenie, oscyluje zazwyczaj w granicach od 100 do 150 złotych. Ostateczna cena jest jednak uzależniona od wielu czynników, takich jak liczba kondygnacji budynku, średnica przewodów oraz lokalizacja nieruchomości, przy czym w dużych aglomeracjach stawki te mogą być znacząco wyższe. Jeśli właściciel zdecyduje się na dodatkową inwentaryzację budynku, całkowity koszt wizyty może wzrosnąć do około 250 złotych. Specjaliści oferują również zaawansowane prace renowacyjne, do których należy frezowanie, czyli mechaniczne poszerzanie wnętrza komina w starszych instalacjach, wyceniane na około 100 do 150 złotych, a także montaż nowoczesnych wkładów kwasoodpornych, którego cena może sięgać 300 złotych.

Harmonogram czyszczenia komina i aktualne ceny usług kominiarskich

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać o zróżnicowanych terminach serwisowania przewodów, które zależą bezpośrednio od ich przeznaczenia. W przypadku przewodów dymowych, obsługujących kotły na paliwa stałe, takie jak węgiel czy drewno, niezbędne jest czyszczenie raz na kwartał, czyli cztery razy w roku. Instalacje spalinowe połączone z kotłami gazowymi lub olejowymi wymagają interwencji rzadszej, bo raz na pół roku. Najrzadziej, gdyż tylko raz w roku, należy dbać o drożność przewodów wentylacyjnych. Niezależnie od czyszczenia, każdy budynek musi przejść pełną kontrolę techniczną przynajmniej raz w roku, natomiast obiekty wielkopowierzchniowe przekraczające dwa tysiące metrów kwadratowych podlegają takiemu sprawdzeniu dwa razy w roku, konkretnie do końca maja oraz do końca listopada. Koszty takich usług zaczynają się zazwyczaj od kwoty 100 do 150 złotych za standardowy przegląd połączony z czyszczeniem, choć w dużych aglomeracjach stawka ta często wzrasta do 200 złotych i więcej. Jeżeli wizyta obejmuje również inwentaryzację budynku, należy liczyć się z wydatkiem rzędu 200 lub 250 złotych. Bardziej skomplikowane prace, jak frezowanie komina, kosztują od 100 do 150 złotych, natomiast montaż wkładu kwasoodpornego to koszt zaczynający się od 300 złotych. Należy mieć na uwadze, że zlekceważenie tych obowiązków może skutkować mandatem w wysokości do 500 złotych oraz, co ważniejsze, utratą prawa do odszkodowania. Dokument potwierdzający kontrolę musi być wystawiony przez osobę z tytułem mistrza kominiarskiego, co gwarantuje jego ważność przed ubezpieczycielem.