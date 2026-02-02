Europejski Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dostępne dane na temat ubóstwa energetycznego w krajach Europy. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2024 r. 9,2 proc. mieszkańców UE miało problem z utrzymaniem odpowiednio wysokiej temperatury w swoich domach. Rok wcześniej odsetek ten wyniósł 10,6 proc., co oznacza, że odsetek osób, które nie były w stanie odpowiednio ogrzać swoich domów spadł w tym czasie o 1,4 pkt proc.

W tych krajach jest najgorzej

Największy problem z niskimi temperaturami w miejscu zamieszkania mają obywatele państw położonych na południu Europy oraz Litwa. Największy odsetek osób dotkniętych tym problemem odnotowano w Bułgarii i Grecji (po 19,0 proc.), a następnie na Litwie (18,0 proc.) oraz w Hiszpanii (17,5 proc.)

Domy w zimnej Finlandii dobrze dogrzana

Najmniejszy problem z ubóstwem energetycznym mają mieszkańcy Finlandii, gdzie trudności z utrzymaniem ciepła w domu zgłasza zaledwie 2,7 proc. mieszkańców. Drugie miejsce zajęły Polska i Słowenia, w których odsetek ten w 2024 r. wyniósł 3,3 proc.

Ubóstwo energetyczne w Polsce

Polska jest w ścisłej czołówce państw z najniższym problemem ubóstwa energetycznego. W naszym kraju z takim problemem zmaga się zaledwie 3,3 proc. populacji, co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza spadek ubóstwa energetycznego. W 2023 r. problem z ogrzaniem domu miało 4,7 proc., o 1,4 pkt proc. więcej niż w 2024 r..