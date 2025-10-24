Ubóstwo subiektywne to szczególny wskaźnik, który uzupełnienia dobrze znane i tradycyjne wskaźniki ubóstwa, takie jak zagrożenie ubóstwem , skrajne ubóstwo materialne i społeczne , osoby żyjące w gospodarstwach domowych quasi-bezrobotnych itp.

Czym jest subiektywne ubóstwo

Ubóstwo subiektywne to sytuacja, w której osoba uważa, że jej dochód jest niewystarczający do zaspokojenia jej potrzeb, nawet jeśli obiektywnie może on być na wystarczającym poziomie. Jak wyjaśnia Eurostat, w przeciwieństwie do miary ubóstwa względnego, wskaźnika zagrożenia ubóstwem (obliczanego na podstawie rankingu dochodów gospodarstw domowych na poziomie kraju), celem ubóstwa subiektywnego jest ocena postrzegania przez respondentów trudności, jakie napotyka gospodarstwo domowe w wiązaniu końca z końcem. Pomiar, oparty jest na indywidualnym odczuciu, deklarowanym minimalnym poziomie dochodów niezbędnym do godnego życia, zamiast na obiektywnych kryteriach, takich jak próg ubóstwa ustawowego.

Najwyższe poczucie biedy jest w Grecji

Spośród krajów UE najwyższy odsetek osób uznanych za subiektywnie ubogie odnotowano w Grecji, gdzie aż dwie trzecie (66,8 proc.) populacji czyje, że co miesiąc ma problem ze "związanie końca z końcem". Następna na liście znalazły się Bułgaria. W jednym z najbiedniejszych państw UE ponad jedna trzecia populacji (37,4 proc.) uważa, że ich dochód jest niewystarczający zaspokojenia potrzeb. Trzeci najwyższy wskaźnik ubóstwa subiektywnego odnotowano na Słowacji (28,7 proc.).

Holendrzy i Niemcy z najniższym subiektywnym odczuciem biedy

Na drugim końcu skali znalazły się bogate państwa starej Unii. Najniższe wskaźniki odnotowano w Holandii i Niemczech (po 7,3 proc.) oraz w Luksemburgu (8,5 proc.). Kolejne na liście były: Finlandia, Estonia i Szwecja.

Subiektywne ubóstwo w Polsce

W Polsce w 2024 roku wskaźnik subiektywnego ubóstwa był na poziomie 11,5 proc, co oznacza, że więcej niż co dziesiąty Polak uważał, że jego dochody są zbyt niskie dla zaspokojenia jego potrzeb.

Jak pokazują dane Eurostatu, subiektywne ubóstwo w Polsce z roku na rok maleje. W porównaniu do 2023 r. subiektywne odczucie biedy spadło o 3,6 pp., natomiast od 2015 r. wskaźnik spadł o 17,9 pp. Przed dekadą prawie co trzeci Polska (29,4 proc.) uważał, że jego dochody są zbyt niska do zaspokojenia jego potrzeb.

Subiektywne ubóstwo wśród starszych jest mniejsze

Z analizy Eurostatu wynika, że w 2024 r. subiektywny wskaźnik ubóstwa był najwyższy wśród osób poniżej 18 roku życia i wynosił 20,6 proc.. Wśród osób w wieku produkcyjnym (od 18 do 64 lat) 17,3 proc. populacji uznano za subiektywnie ubogich,. Najniższy wskaźnik odnotowano wśród osób starszego pokolenia (65 lat i starszych), gdzie odsetek ten wyniósł 14,9 proc..