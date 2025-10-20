W 2024 r. 93 z 243 regionów europejskiej Wspólnoty, dla których dostępne były dane, odnotowało wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wyższy niż średnia UE wynosząca 21 proc.- podał Eurostat. Cztery regiony miały wskaźnik na poziomie średniej UE, podczas gdy 146 niższy.

W tych regionach bieda dotyka co trzeciego mieszkańca

Z danych Eurostatu wynika, że w ubiegłym roku w 25 regionach co najmniej 33 proc. populacji było zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem. Regiony te koncentrowały głównie na południu Europy. Najwięcej było ich w Grecji (5 regionów), a następnie w Bułgarii, Hiszpanii, Włoszech (po 4 regiony), a także w Rumunii.

Do tej grupy należą też najbardziej oddalonych regionach Francji oraz dwa regiony o charakterze głównie miejskim w zachodnich krajach UE – region stołeczny Belgii (Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest) oraz Brema w Niemczech.

Dwa polskie regiony wśród najmniej zagrożonych ubóstwem

Na drugim końcu listy znajdowało się 26 regionów, w których w 2024 roku mniej niż 12,5 proc. populacji było zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Wśród nich znalazło się siedem regionów w północnych i środkowych Włoszech, w tym Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen, która miała najniższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w UE wynoszący 6,6 proc. Ponadto wśród liderów było sześć regionów Czech, w tym Jihozápad ze wskaźnikiem na poziomie 8,8 proc., który był trzeci najniższy w całej UE, oraz trzy regiony w Vlaams Gewest w północnej Belgii, trzy regiony w Austrii oraz dwa regiony w Polsce, w tym region stołeczny Warszawski stołeczny. Do najbogatszej grupy Eurostat zaliczył jeszcze stołeczne regiony Chorwacji, Rumunii, Słowenii i Słowacji, przy czym ostatni z nich, Bratislavský kraj, ma drugi najniższy wskaźnik w UE (8,6 proc.) oraz północno-zachodni węgierski region Közép-Dunántúl.

Zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce

Na tle innych państw Polska nie wygląda najgorzej. Wskaźnik dla całego kraju kształtował się w 2024 r. na poziomie 16 proc., co w porównaniu z poprzednim rokiem oznacza spadek o 0,3 pp. Wśród państw UE Polska plasuje nas na czwartym miejscu najmniej zagrożonych biedą.

W Polsce tylko dwa regiony miały wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej średniej UE. Najbardziej zagrożeni byli mieszkańcy Podlasia, gdzie wskaźnik był na poziomie 26,4 proc., a następnie mieszkańcy Warmi i Mazur (23,6 proc.).

Najniższe zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym było w regionie Warszawskim stołecznym, które utrzymało się na poziomie z poprzedniego roku (8,9 proc.) oraz w woj. śląskim (10,3 proc.).