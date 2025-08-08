W 2023 r. średnia liczba lat zdrowego życia w chwili urodzenia w Unii Europejskiej wynosiła 63,1 lat, przy czym kobiety przeżyły w zdrowiu 63,3 lat, a mężczyźni 62,8 lat.

Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia kobiet w UE była średnio o 5,3 roku dłuższa niż mężczyzn (84,0 lat w porównaniu z 78,7 lat). Tymczasem lata zdrowego życia, czyli bez ograniczeń aktywności, stanowią odpowiednio 75 proc. i 80 proc. całkowitej oczekiwanej długości życia kobiet i mężczyzn, podał Eurostat.

Najdłużej w zdrowiu żyją mieszkańcy Malty

Z danych Eurostatu za 2023 r. wynika, że wśród państw członkowskich UE najdłużej zdrowiem cieszyli się mieszkańcy Malty. W przypadku Maltańczyków oczekiwana długość lat zdrowego życia wynosiła 71,4 lat, podczas gdy oczekiwana długość życia w chwili urodzenia to 83,4 lat.

Na kolejnych miejscach znalazły się: Włochy (69,1 lat), Bułgaria (68,6 proc.) i Grecja (66,6 proc.). Oczekiwana długość życia w tych krajach to odpowiednio 83,5 lat, 75,8 lat i 81,8 lat.

Lata zdrowego życia mężczyzn

Najwięcej lat zdrowego życia mężczyźni przeżyli na Malcie (71,7 roku), a następnie we Włoszech (68,5 roku) i Szwecji (67,2 roku), zaś najmniej na Łotwie (51,2 roku), w Estonii (56,5 roku) i na Słowacji (56,8 roku).

Lata zdrowego życia kobiet

Malta odnotowała również najwyższą liczbę lat zdrowego życia u kobiet w 2023 r. (71,1 lat), wyprzedzając Bułgarię (71,0 lat) i Włochy (69,6 lat). Z kolei Łotwa miała najniższą liczbę lat zdrowego życia wśród kobiet (54,3 lat), a następnie Dania (55,4 lat) i Finlandia (55,9 lat).

Jak na tle państw UE wypada Polska?

W Polsce średnia liczba lat przeżytych w zdrowiu wynosiła w 2023 r. 63,1 lat, czyli dokładnie tyle, ile średnia dla całej Wspólnoty. W Polsce kobiety żyją w zdrowiu dłużej od mężczyzn. Dane Eurostatu pokazują, że różnica ta wynosi 2,7 lat (2 lata i osiem miesięcy).

Natomiast jesteśmy w czołówce państw, w których w czasie ostatniej dekady życie w zdrowie było dłuższe. W 2023 roku Polska znalazła się w grupie państw, w których w czasie ostatniej dekady wzrosła liczba lat zdrowego życia. Jak pokazują dane Eurostatu Polacy cieszyli się życiem w zdrowi o 2,1 lata dłużej niż w 2013 r. i był to dziewiąty wynik w całej UE.

Najbardziej długość zdrowego życia zwiększyła się w Słowenii (8,1 lat), Włoszech (7,5) i Niemczech (5,1).