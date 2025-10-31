Wzrost średniego wieku pracujących w Polsce

Liczba pracujących w polskiej gospodarce na koniec maja tego roku wyniosła 15 mln osób. Średnia wieku pracujących to 43 lata – podał 30 października Główny Urząd Statystyczny. Dane zebrane przez GUS wskazują, że mamy poważny kryzys demograficzny, którego skutki będziemy coraz mocniej odczuwać w kolejnych latach.

Według danych GUS liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu maja 2025 roku spadła o 0,8 procent rok do roku. Na pozór to niewiele, ale trzeba zwrócić uwagę, że spadkowi liczby pracujących towarzyszy zjawisko starzenia się populacji. Mediana wieku pracujących od maja ubiegłego roku wzrosła z 42 do 43 lat. Innymi słowy, już połowa zatrudnionych w Polsce to pracownicy 43 plus.

Sektor przemysłowy

Warto podkreślić, że dane GUS wyraźnie wskazują, jak wielkie jest znaczenie sektora przemysłowego dla rynku pracy i całej polskiej gospodarki. W maju w przemyśle pracowało ponad 2,74 mln osób, co stanowiło 18,3 proc. ogółu zatrudnionych.

Trzeba też przypomnieć, że zebrane przez GUS liczby wskazują, że wśród ogółu pracujących dominującą grupę stanowią pracownicy najemni. To blisko 11,85 mln spośród 15 mln pracujących, czyli 79 proc. Osoby pracujące na własny rachunek razem z pomagającymi członkami rodziny stanowiły w maju 2025 roku 20,8 proc. pracujących

www.solidarnosckatowice.pl / na podstawie danych GUS