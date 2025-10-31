Wzrost cen towarów i usług w październiku 2025

Jak poinformował w piątek GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2025 r. wzrosły o 2,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc. We wrześniu inflacja wyniosła 2,9 proc.

Reklama

Kurtek oceniła, że niższa od prognoz inflacja w październiku jest pozytywnym zaskoczeniem. Jej zdaniem wynik ten może otworzyć drogę do osiągnięcia środka celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.) jeszcze w końcówce 2025 roku.

Niższa inflacja niż prognozowano

„Niższa od prognoz inflacja w październiku (o ile nie zostanie jeszcze skorygowana przy okazji publikacji szacunku ostatecznego) jest pozytywnym zaskoczeniem i wskazuje, że już w końcu br. niewykluczone jest osiągnięcie środka celu inflacyjnego NBP, tj. 2,5 proc.” – napisała ekonomistka.

Prognozy dla decyzji RPP o stopach procentowych

Wskazała, że taka ścieżka inflacji może wpłynąć na przyszłotygodniową decyzję Rady Polityki Pieniężnej dotyczącą poziomu stóp procentowych i skłonić RPP do obniżenia stóp o 25 pb.

Z drugiej strony – jak zauważa ekonomistka – RPP może powstrzymać się przed czwartym z rzędu cięciem, biorąc pod uwagę łączną skalę obniżek w tym roku o 125 pb oraz ostrożność deklarowaną przez część członków Rady.

„Rynki finansowe, jak pokazują notowania złotego i obligacji, wyceniają po dzisiejszych danych obniżkę stóp procentowych w przyszłym tygodniu” – dodała Kurtek.