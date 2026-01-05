Bramy i furtki otwierane do wewnątrz

To jedna z najważniejszych zmian. Zgodnie z projektem nowych przepisów brama i furtka nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki, czyli na chodnik, ulicę czy przestrzeń publiczną. Celem tej zmiany jest bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza przy wąskich chodnikach i posesjach blisko drogi.

Reklama

Dotychczas wiele bram uchylnych otwierało się właśnie na zewnątrz, co niekiedy powodowało zagrożenie lub kolizje z przechodniami i rowerzystami.

Koniec z takimi ogrodzeniami

Nowe Warunki Techniczne zakładają też zakaz montowania ostrzy, szkła, drutu kolczastego i kolców na ogrodzeniach do wysokości 2,2 metra. Do tej pory próg ten wynosił 1,8 metra, więc przepisy się zaostrzają. Zmiana ma chronić szczególnie dzieci i zwierzęta przed skaleczeniami.

Czy trzeba będzie demontować istniejące ostre elementy na płotach?

Nie, przepisy nie będą działać wstecz. Będą dotyczyły tylko nowych ogrodzeń oraz tych modernizowanych czy remontowanych po wejściu w życie przepisów np. wymiana przęseł, podwyższenie płotu.

Nowe wymagania dla furtek i bram co do wymiarów

Nowe prawo uwzględnia też wymogi dostępności:

w budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, furtka nie może utrudniać wejścia osobom ze szczególnymi potrzebami,

minimalna szerokość furtki ma wynosić co najmniej 0,9 m ,

ma wynosić co najmniej , a brama wjazdowa - minimum 2,4 m w świetle.

To krok w stronę bardziej uniwersalnego projektowania przestrzeni, która ma być dostępna nie tylko dla pełnosprawnych użytkowników.

Czy zmiany dotyczą wszystkich posesji?

Zmiany obejmą wszystkie prywatne posesje w całym kraju, w tym wiejskie i rolnicze, wyjątkiem będą jedynie obiekty o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa np. zakłady karne.

Czy można jeszcze w 2026 postawić ogrodzenie na starych zasadach?

Tylko jeśli budowa ogrodzenia zakończy się przed 20 września 2026. Po tej dacie będą obowiązywały nowe przepisy.

W praktyce, jeśli planujesz wymianę bramy lub furtki po 20 września 2026, musisz dostosować się do nowych zasad.

Co grozi za nieprzestrzeganie nowych przepisów?

Nadzór budowlany może nakazać demontaż lub przebudowę ogrodzenia, a w skrajnych przypadkach nałożyć karę finansową.

Po co te zmiany w prawie budowlanym?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii tłumaczy, że chodzi o poprawę bezpieczeństwa, estetyki i dostępności przestrzeni publicznej. Projekt jest częścią szerokiej nowelizacji Warunków Technicznych, która obejmie też m.in. efektywność energetyczną, akustykę i dostępność budynków.

Kiedy nowe przepisy 2026 wejdą w życie?

Zgodnie z projektem rozporządzenia główne zmiany dotyczące m.in. ogrodzeń, bram i furtek mają wejść w życie 20 września 2026.

Źródło: Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (projekt z 2025 r.)