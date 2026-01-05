- Bramy i furtki otwierane do wewnątrz
- Koniec z takimi ogrodzeniami
- Czy trzeba będzie demontować istniejące ostre elementy na płotach?
- Nowe wymagania dla furtek i bram co do wymiarów
- Czy zmiany dotyczą wszystkich posesji?
- Czy można jeszcze w 2026 postawić ogrodzenie na starych zasadach?
- Co grozi za nieprzestrzeganie nowych przepisów?
- Po co te zmiany w prawie budowlanym?
- Kiedy nowe przepisy 2026 wejdą w życie?
Bramy i furtki otwierane do wewnątrz
To jedna z najważniejszych zmian. Zgodnie z projektem nowych przepisów brama i furtka nie będą mogły otwierać się na zewnątrz działki, czyli na chodnik, ulicę czy przestrzeń publiczną. Celem tej zmiany jest bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza przy wąskich chodnikach i posesjach blisko drogi.
Dotychczas wiele bram uchylnych otwierało się właśnie na zewnątrz, co niekiedy powodowało zagrożenie lub kolizje z przechodniami i rowerzystami.
Koniec z takimi ogrodzeniami
Nowe Warunki Techniczne zakładają też zakaz montowania ostrzy, szkła, drutu kolczastego i kolców na ogrodzeniach do wysokości 2,2 metra. Do tej pory próg ten wynosił 1,8 metra, więc przepisy się zaostrzają. Zmiana ma chronić szczególnie dzieci i zwierzęta przed skaleczeniami.
Czy trzeba będzie demontować istniejące ostre elementy na płotach?
Nie, przepisy nie będą działać wstecz. Będą dotyczyły tylko nowych ogrodzeń oraz tych modernizowanych czy remontowanych po wejściu w życie przepisów np. wymiana przęseł, podwyższenie płotu.
Nowe wymagania dla furtek i bram co do wymiarów
Nowe prawo uwzględnia też wymogi dostępności:
- w budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, furtka nie może utrudniać wejścia osobom ze szczególnymi potrzebami,
- minimalna szerokość furtki ma wynosić co najmniej 0,9 m,
- a brama wjazdowa - minimum 2,4 m w świetle.
To krok w stronę bardziej uniwersalnego projektowania przestrzeni, która ma być dostępna nie tylko dla pełnosprawnych użytkowników.
Czy zmiany dotyczą wszystkich posesji?
Zmiany obejmą wszystkie prywatne posesje w całym kraju, w tym wiejskie i rolnicze, wyjątkiem będą jedynie obiekty o podwyższonym reżimie bezpieczeństwa np. zakłady karne.
Czy można jeszcze w 2026 postawić ogrodzenie na starych zasadach?
Tylko jeśli budowa ogrodzenia zakończy się przed 20 września 2026. Po tej dacie będą obowiązywały nowe przepisy.
W praktyce, jeśli planujesz wymianę bramy lub furtki po 20 września 2026, musisz dostosować się do nowych zasad.
Co grozi za nieprzestrzeganie nowych przepisów?
Nadzór budowlany może nakazać demontaż lub przebudowę ogrodzenia, a w skrajnych przypadkach nałożyć karę finansową.
Po co te zmiany w prawie budowlanym?
Ministerstwo Rozwoju i Technologii tłumaczy, że chodzi o poprawę bezpieczeństwa, estetyki i dostępności przestrzeni publicznej. Projekt jest częścią szerokiej nowelizacji Warunków Technicznych, która obejmie też m.in. efektywność energetyczną, akustykę i dostępność budynków.
Kiedy nowe przepisy 2026 wejdą w życie?
Zgodnie z projektem rozporządzenia główne zmiany dotyczące m.in. ogrodzeń, bram i furtek mają wejść w życie 20 września 2026.
Źródło: Projekt rozporządzenia MRiT w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (projekt z 2025 r.)