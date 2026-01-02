- Ogólnopolska Karta Seniora - tańsze zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne
- Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?
- Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora
- Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?
- Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?
- Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?
Ogólnopolska Karta Seniora to projekt dedykowany osobom powyżej 60. roku życia, mający na celu ułatwienie codziennego życia poprzez dostęp do różnorodnych zniżek i ofert specjalnych. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać m.in. z tańszych usług medycznych, nabywać bilety do kin, teatrów czy muzeów po obniżonych cenach, a także korzystać z atrakcyjnych rabatów w sanatoriach oraz przy zakupach. Program jest ciągle rozwijany, a liczba partnerów honorujących kartę systematycznie rośnie. Co dokładnie mogą zyskać jej posiadacze?
Ogólnopolska Karta Seniora - tańsze zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne
Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa dla osób powyżej 60. roku życia, mająca na celu ułatwienie im korzystania z różnorodnych usług i produktów w atrakcyjniejszych cenach. Posiadacze karty mogą korzystać ze zniżek w tysiącach punktów w całej Polsce, obejmujących m.in. tańsze zakupy, rabaty na usługi medyczne i rehabilitacyjne oraz obniżone ceny w instytucjach kultury, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i restauracjach.
Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?
Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje każdej osobie, która ukończyła 60 lat, bez względu na wysokość dochodów, sytuację zawodową czy stan zdrowia. Z programu mogą korzystać zarówno emeryci, jak i osoby aktywne zawodowo. Karta nie zawiera danych osobowych, lecz posiada unikalny numer przypisany do konkretnego seniora i zapisany w formularzu zgłoszeniowym. Aby skorzystać z dostępnych zniżek, wystarczy okazać kartę w punkcie uczestniczącym w programie i wykorzystać przygotowaną ofertę lub ulgę.
Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora
Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest honorowana w 74 sanatoriach i uzdrowiskach na terenie całej Polski. Placówki te najczęściej oferują rabaty na noclegi i zabiegi lecznicze, a seniorzy mogą dodatkowo korzystać z innych usług w niższych cenach, takich jak:
- zakup kosmetyków w sklepach działających przy uzdrowiskach,
- korzystanie z parkingu,
- usługi gastronomiczne,
- wypożyczenie kijków do nordic walking,
- wejście do strefy basenów i saun.
Aktualny spis sanatoriów oraz szczegółowe informacje o dostępnych zniżkach można znaleźć na stronie Ogólnopolskiej Karty Seniora – lista jest na bieżąco aktualizowana.
Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?
Ogólnopolska Karta Seniora zapewnia dostęp do licznych zniżek, które mają wspierać seniorów i zachęcać ich do aktywnego stylu życia. Program obejmuje już ponad 4500 punktów w całej Polsce, a ich liczba wciąż rośnie. Poza sanatoriami i uzdrowiskami, zniżki dotyczą m.in.:
- zakupy – rabaty dostępne w 2477 sklepach działających w różnych branżach,
- usługi medyczne – zniżki obejmują m.in. rehabilitację, konsultacje specjalistyczne, badania stomatologiczne oraz zakup okularów korekcyjnych,
- gastronomia – 775 restauracji i kawiarni honoruje kartę,
- noclegi – 541 obiektów noclegowych oferuje rabaty dla posiadaczy OKS,
- uroda – zniżki dostępne w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych,
- kultura i rozrywka – karta umożliwia tańsze wejścia do teatrów, muzeów, centrów kultury oraz na różne wydarzenia artystyczne.
Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?
Uzyskanie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest szybkie i łatwe. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie glosseniora.pl i wysłać go pocztą na wskazany adres. Druki formularzy można również znaleźć na stronach internetowych gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz w wybranych urzędach wspierających tę inicjatywę.
Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?
Aby uzyskać Kartę Seniora, należy opłacić składkę członkowską w wysokości:
- 35 zł – karta ważna przez 1 rok,
- 50 zł – karta ważna przez 2 lata.
Mieszkańcy gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” są zwolnieni z tej opłaty, ponieważ jej koszt pokrywa samorząd. Obecnie w inicjatywę włączyło się 312 miast i gmin, a pełna lista dostępna jest na stronie glosseniora.pl.