Ogólnopolska Karta Seniora to projekt dedykowany osobom powyżej 60. roku życia, mający na celu ułatwienie codziennego życia poprzez dostęp do różnorodnych zniżek i ofert specjalnych. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać m.in. z tańszych usług medycznych, nabywać bilety do kin, teatrów czy muzeów po obniżonych cenach, a także korzystać z atrakcyjnych rabatów w sanatoriach oraz przy zakupach. Program jest ciągle rozwijany, a liczba partnerów honorujących kartę systematycznie rośnie. Co dokładnie mogą zyskać jej posiadacze?

Ogólnopolska Karta Seniora - tańsze zakupy, usługi medyczne i rehabilitacyjne

Ogólnopolska Karta Seniora to inicjatywa dla osób powyżej 60. roku życia, mająca na celu ułatwienie im korzystania z różnorodnych usług i produktów w atrakcyjniejszych cenach. Posiadacze karty mogą korzystać ze zniżek w tysiącach punktów w całej Polsce, obejmujących m.in. tańsze zakupy, rabaty na usługi medyczne i rehabilitacyjne oraz obniżone ceny w instytucjach kultury, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i restauracjach.

Kto może otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje każdej osobie, która ukończyła 60 lat, bez względu na wysokość dochodów, sytuację zawodową czy stan zdrowia. Z programu mogą korzystać zarówno emeryci, jak i osoby aktywne zawodowo. Karta nie zawiera danych osobowych, lecz posiada unikalny numer przypisany do konkretnego seniora i zapisany w formularzu zgłoszeniowym. Aby skorzystać z dostępnych zniżek, wystarczy okazać kartę w punkcie uczestniczącym w programie i wykorzystać przygotowaną ofertę lub ulgę.

Zniżki w sanatoriach i uzdrowiskach z Ogólnopolską Kartą Seniora

Obecnie Ogólnopolska Karta Seniora jest honorowana w 74 sanatoriach i uzdrowiskach na terenie całej Polski. Placówki te najczęściej oferują rabaty na noclegi i zabiegi lecznicze, a seniorzy mogą dodatkowo korzystać z innych usług w niższych cenach, takich jak:

zakup kosmetyków w sklepach działających przy uzdrowiskach,

korzystanie z parkingu,

usługi gastronomiczne,

wypożyczenie kijków do nordic walking,

wejście do strefy basenów i saun.

Aktualny spis sanatoriów oraz szczegółowe informacje o dostępnych zniżkach można znaleźć na stronie Ogólnopolskiej Karty Seniora – lista jest na bieżąco aktualizowana.

Jakie jeszcze zniżki przysługują z Ogólnopolską Kartą Seniora?

Ogólnopolska Karta Seniora zapewnia dostęp do licznych zniżek, które mają wspierać seniorów i zachęcać ich do aktywnego stylu życia. Program obejmuje już ponad 4500 punktów w całej Polsce, a ich liczba wciąż rośnie. Poza sanatoriami i uzdrowiskami, zniżki dotyczą m.in.:

zakupy – rabaty dostępne w 2477 sklepach działających w różnych branżach,

– rabaty dostępne w 2477 sklepach działających w różnych branżach, usługi medyczne – zniżki obejmują m.in. rehabilitację, konsultacje specjalistyczne, badania stomatologiczne oraz zakup okularów korekcyjnych,

– zniżki obejmują m.in. rehabilitację, konsultacje specjalistyczne, badania stomatologiczne oraz zakup okularów korekcyjnych, gastronomia – 775 restauracji i kawiarni honoruje kartę,

– 775 restauracji i kawiarni honoruje kartę, noclegi – 541 obiektów noclegowych oferuje rabaty dla posiadaczy OKS,

– 541 obiektów noclegowych oferuje rabaty dla posiadaczy OKS, uroda – zniżki dostępne w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych,

– zniżki dostępne w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych, kultura i rozrywka – karta umożliwia tańsze wejścia do teatrów, muzeów, centrów kultury oraz na różne wydarzenia artystyczne.

Jak wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora?

Uzyskanie Ogólnopolskiej Karty Seniora jest szybkie i łatwe. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie glosseniora.pl i wysłać go pocztą na wskazany adres. Druki formularzy można również znaleźć na stronach internetowych gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” oraz w wybranych urzędach wspierających tę inicjatywę.

Ile kosztuje Ogólnopolska Karta Seniora?

Aby uzyskać Kartę Seniora, należy opłacić składkę członkowską w wysokości:

35 zł – karta ważna przez 1 rok,

– karta ważna przez 1 rok, 50 zł – karta ważna przez 2 lata.

Mieszkańcy gmin uczestniczących w programie „Gmina Przyjazna Seniorom” są zwolnieni z tej opłaty, ponieważ jej koszt pokrywa samorząd. Obecnie w inicjatywę włączyło się 312 miast i gmin, a pełna lista dostępna jest na stronie glosseniora.pl.