Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w październiku o 2,9 proc. rdr i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.
Co podrożało najbardziej?
Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i październik 2025 r.:
|październik
|październik
|wrzesień
|wrzesień
|rdr
|mdm
|rdr
|mdm
|INFLACJA OGÓŁEM
|2,8
|0,1
|2,9
|0,0
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|3,4
|0,0
|4,2
|-0,4
|Nośniki energii
|2,6
|0,6
|2,3
|0,2
|Paliwa do prywatnych środków transportu
|-1,8
|1,0
|-4,9
|-0,4
Pełne dane o inflacji CPI w październiku GUS opublikuje 14 listopada.