Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w październiku o 2,9 proc. rdr i 0,4 proc. miesiąc do miesiąca.

Co podrożało najbardziej?

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za wrzesień i październik 2025 r.:

październik październik wrzesień wrzesień
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 2,8 0,1 2,9 0,0
Żywność i napoje bezalkoholowe 3,4 0,0 4,2 -0,4
Nośniki energii 2,6 0,6 2,3 0,2
Paliwa do prywatnych środków transportu -1,8 1,0 -4,9 -0,4

Pełne dane o inflacji CPI w październiku GUS opublikuje 14 listopada.