Ile kosztuje OC dla młodych kierowców?

Średnia cena obowiązkowej polisy komunikacyjnej w 3. kwartale 2025 roku utrzymała się na podobnym poziomie do analogicznego okresu ubiegłego roku. Są jednak regiony i miasta, w których odnotowano nieznaczne podwyżki. W porównaniu do ceny składki z 2. kwartału tego roku Rankomat.pl zauważa spadek na poziomie 5%. Grupą kierowców, która najbardziej odczuje zmiany cen OC, są ci najmłodsi. Płacą już za OC nawet ponad 2700 zł, to o 7% więcej niż przed rokiem.

W raporcie RanKING – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych podsumowujemy, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym kwartale i sprawdzamy, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.

Ile kosztuje OC w III kwartale 2025 roku?

W III kwartale 2025 roku kierowcy płacili za OC średnio 672 zł – to o 8 zł (1,2%) mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadek względem drugiego kwartału, który był najdroższy od 7 lat, wyniósł aż 35 zł (5%).

/> />

- Od II kwartału 2023 roku średnia cena OC regularnie rosła. W II kwartale 2025 roku odnotowała najwyższy poziom od 2018 roku i przekroczyła 700 zł. Jednak kolejne 3 miesiące przyniosły obniżkę na poziomie 5%. Analizy rynkowe mówią o stabilnej sytuacji ubezpieczycieli, dlatego wracają do walki o klienta najskuteczniejszą metodą – ceną. Nie spodziewałbym się jednak spektakularnych obniżek w krótkim czasie. Koszty obsługi ubezpieczeń i likwidacji szkód wciąż rosną, dlatego towarzystwa ostrożnie podchodzą do konkurencji. Będą kusić swoich klientów dodatkowymi rozszerzeniami, warto więc porównać wszystkie oferty, aby wybrać najkorzystniejszą z nich. - komentuje Bartosz Niewiadomski, prezes zarządu Rankomat.pl.

/> />

Ile OC kosztuje na Pomorzu i Dolnym Śląsku?

W III kwartale 2025 r. najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województwa pomorskiego (750 zł), dolnośląskiego (726 zł) i mazowieckiego (723 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województwa opolskiego (565 zł) podkarpackiego (572 zł) i świętokrzyskiego (575 zł). Największe podwyżki średnich cen obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu dotyczyły województwa podlaskiego (6,4%), a najniższe małopolskiego (0,5%). W pozostałych regionach spadki cen OC wynosiły od -0,3% (woj. świętokrzyskie) do -5,1% (woj. pomorskie).

/> />

Gdzie OC jest najtańsze, a gdzie najdroższe?

Z analizy cen OC porównywarki Rankomat.pl wynika, że w III kwartale 2025 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia (886 zł), Gdańska (866 zł) i Szczecina (813 zł). Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Opola (631 zł), Rzeszowa (651 zł) i Lublina oraz Kielc (po 701 zł). Różnica średnich cen OC między najdroższym miastem wojewódzkim a najtańszym wyniosła ponad 40%.

W III kwartale 2025 r. tylko w 6 miastach wojewódzkich ceny wzrosły. Największe podwyżki mogli odczuć mieszkańcy Białegostoku (5,2%) oraz Bydgoszczy (3,4%). Z kolei największe spadki dotyczyły mieszkańców Opola (-7,5%)

/> />

Kto płaci najwięcej za OC?

W dalszym ciągu za OC najwięcej płacą najmłodsi kierowcy – w III kw. 2025 r. 18-latkowie wydawali średnio na obowiązkowe polisy 2721 zł, to o 7% więcej niż przed rokiem. Największe zniżki otrzymują zaś 62-latkowie (579 zł). Najtańsze w ubezpieczeniu były samochody marki Skoda (655 zł), a najdroższe BMW (760 zł). Biorąc pod uwagę napęd, to właściciele hybryd musieli nastawić się na największe wydatki (średnio 738 zł), natomiast aut w pełni elektrycznych na najmniejsze (577 zł).

/> />

Analiza powstała w ramach raportu RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych. Jego pełna treść jest dostępna pod poniżej: Raport RanKING

Raport jest podsumowaniem trendów kształtujących średnie składki obowiązkowych polis w minionym roku. RanKING opiera się na największej bazie kalkulacji cen OC w Polsce. Dzięki temu może analizować zmiany z największą dokładnością ze wszystkich porównywarek ubezpieczeń.