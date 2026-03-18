Niewłaściwe udokumentowanie choroby

Najczęstszym powodem utraty zasiłku jest brak poprawnej dokumentacji choroby. Jeśli zwolnienie lekarskie jest błędne, niekompletne lub nie odpowiada faktycznemu stanowi zdrowia, ZUS może uznać świadczenie za nienależne i zażądać jego zwrotu.

Czasem wystarczy niedoprecyzowany wpis od lekarza lub literówka w kodzie choroby, aby ZUS wszczął kontrolę. Dlatego zawsze warto sprawdzić, czy dokumentacja jest kompletna i poprawna, zanim trafi do ZUS.

Praca w czasie zwolnienia

To sytuacja, która najczęściej prowadzi do cofnięcia zasiłku. Jeśli kontrola wykryje, że w czasie zwolnienia pracownik wykonywał jakąkolwiek pracę, na etacie, w ramach działalności gospodarczej lub nawet w nieformalny sposób, świadczenie może zostać odebrane.

Tak samo traktowane są aktywności sprzeczne z charakterem choroby, praca fizyczna, intensywny wysiłek, sporty czy inne zajęcia, które przeczą celowi zwolnienia.

Brak aktualizacji danych

Ubezpieczony ma obowiązek informować ZUS o zmianie swojej sytuacji. Nowe zatrudnienie, powrót do pracy, zmiana statusu zdrowotnego, wszystko to należy zgłaszać. Niedopełnienie tego obowiązku może zostać potraktowane jako nadużycie i skutkować cofnięciem zasiłku.

Nieprzestrzeganie zaleceń lekarza kontrolującego

ZUS może skierować ubezpieczonego na badanie kontrolne. Jeśli lekarz stwierdzi, że można powrócić do pracy lub że zwolnienie nie jest już medycznie uzasadnione, świadczenie zostanie wstrzymane. Lekceważenie takiej kontroli grozi nie tylko utratą zasiłku, ale też koniecznością zwrotu pobranych pieniędzy.

Wzmożona kontrola w 2026 roku

W 2026 roku ZUS coraz częściej korzysta z elektronicznych baz danych i systemów monitorujących. Dane z urzędów, systemów podatkowych i rejestrów publicznych pozwalają instytucji szybciej wykrywać nieprawidłowości i weryfikować zasadność pobierania świadczeń. Nawet niewielkie rozbieżności w dokumentach mogą teraz prowadzić do kontroli.

Jak się przygotować?

Aby zmniejszyć ryzyko utraty zasiłku:

zawsze dokumentuj chorobę rzetelnie

nie podejmuj działań sprzecznych z celem zwolnienia

aktualizuj dane w ZUS na bieżąco

reaguj natychmiast na wezwania i dostarczaj wymagane dokumenty

Dzięki temu można uniknąć przykrych konsekwencji finansowych i formalnych.

Coraz częściej, coraz skuteczniej

Kontrole ZUS są coraz bardziej skuteczne i dokładne. Z pozoru drobne błędy, brak aktualizacji danych lub nieprzestrzeganie zaleceń lekarza mogą skończyć się wstrzymaniem zasiłku i koniecznością zwrotu pobranych środków. W 2026 roku instytucja ta korzysta z nowoczesnych systemów, które pozwalają szybciej wychwycić nieprawidłowości, dlatego warto dbać o dokumenty i swoje obowiązki wobec ZUS.