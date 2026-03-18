W Polsce najwięcej wesel organizuje się w sezonie letnim od czerwca do września. Przyjęcia planuje się jednak z dużym wyprzedzeniem, odpowiednio wcześnie też o weselu informuje się gości. Wakacje to czas wyjazdów, warto w swoich planach urlopowych uwzględnić termin wesela, na które spodziewamy się zostać zaproszeni. Warto też odpowiednio przemyśleć wydatki, bo zazwyczaj zaproszenie na wesele wiąże się ze sporymi kosztami. Jednym z nich jest oczywiście prezent, który coraz częściej wręcza się w formie gotówki w kopercie.

Niestety, część osób zamiast cieszyć się z zaproszenia w myślach przelicza, jak dużo będzie kosztować przyjęcie zaproszenia, które pociąga za sobą koszty zakupu prezentu. Czytając o stawkach na wesele w 2026 roku mogą uznać, że zwyczajnie nie stać ich na to, by pójść na przyjęcie. Nic bardziej mylnego. Nie istnieje coś takiego jak stawki dla gości weselnych, choć taka fraza ma się świetnie i została znormalizowana do tego stopnia, że będąc zaproszonym wertuje się tabele ze stawkami dla gości w zależności od roku, w którym odbywa się wesele.

Czemu służą wspomniane tabele? Przedstawieniu średnich kwot wręczanych nowożeńcom z uwzględnieniem aktualnych kosztów organizacji przyjęcia. W skrócie: chodzi o to, by zorientować się, jakie kwoty z reguły decydują się wręczyć rodzice, chrzestni, rodzeństwo, dalsi krewni czy znajomi. Nie są one oczywiście w żaden sposób obligatoryjne.

Ile dać na wesele w 2026 roku? Wypada być hojnym

Jak bardzo pękata powinna być koperta wręczana na prezent weselny w 2026 roku? Czy weselne stawki poszły w górę? Sprawdzamy uśrednione kwoty, jakimi tegoroczni goście zamierzają obdarować parę młodą. Wpływ na to, ile wkładamy do koperty na wesele mają trzy rzeczy:

relacja (stopień pokrewieństwa z parą młodą),

miejsce w którym odbywa się wesele (wystawne przyjęcie czy skromny obiad w restauracji),

możliwości finansowe gościa.

Goście rzadko decydują się na wręczenie prezentu rzeczowego, zwłaszcza, gdy nie znają dobrze upodobań nowożeńców ani ich sytuacji mieszkaniowej. Coraz rzadziej w ramach prezentu ślubnego wręcza się sprzęty kuchenne (dawniej to miksery, pościele i zestawy porcelany były najczęstszym wyborem). Najmniej kłopotliwe wydaje się więc być wręczenie w prezencie ślubnym gotówki. Tu jednak pojawia się dylemat: ile dać na wesele, żeby nie wyjść na osobę skąpą? Stwierdzenie, że należy dać tyle, na ile nas stać jest niejednoznaczne. Czy chodzi o kwotę, o którą uszczuplenie domowego budżetu będzie nieodczuwalne czy raczej o to, by uzależnić ją od własnych zarobków? Odpowiedź na to pytanie bywa trudna, tym samym dylemat ile dać na wesele w 2026 roku pozostaje nierozwiązany.

Wypada być hojnym, jednak to dla każdego gościa oznacza coś zupełnie innego. Tabelka ze stawkami dla gości weselnych z niekoniecznie będzie korespondować z możliwościami finansowymi gości. Bycie rodzicem chrzestnym czy rodzeństwem (kwoty podawane jako stawki dla tych gości są z reguły najwyższe) nie ma ekonomicznego uzasadnienia, by móc pozwolić sobie na droższy prezent.

Czy kwota w kopercie powinna pokrywać koszt „talerzyka”?

Przyjęło się, że do koperty należy włożyć przynajmniej tyle, by zwróciło się za „talerzyk” w restauracji. Kwota wręczana w prezencie ślubnym zależy więc przede wszystkim od tego, ile kosztuje organizacja przyjęcia. Na cenę za talerzyk ma wpływ zarówno region Polski (stawki z reguły są wyższe np. na Mazowszu) jak i lokal, w którym odbywa się wesele.

Szacując, ile w takim układzie należałoby dać w kopercie, średnią cenę za „talerzyk” należy pomnożyć przez liczbę gości wg wzoru:

(koszt talerzyka × liczba osób) + 100-300 zł „od serca”

Przykład Biorąc pod uwagę średnie ceny za „talerzyk” w Warszawie w 2026 roku (400 zł), para gości weselnych powinna wręczyć w prezencie około 1000 zł.

Trzeba jednak pamiętać, że prezent ślubny to nie opłata za wstęp na przyjęcie, kwota nie musi pokrywać kosztu talerzyka w restauracji, tym bardziej, że często sam koszt ugoszczenia jednej osoby jest wyższy np. z racji noclegu. Trudno, by gość przyjmując zaproszenie, de facto sam finansował sobie udział w imprezie. Obdarowywanie nowożeńców prezentem (również tym w postaci gotówki) jest formą tradycji i wyrazem wsparcia.

Ile kosztuje organizacja wesela w 2026 roku?

Spory wpływa na „stawki dla gości weselnych” ma to, jak droga jest organizacja samego wesela. W 2026 roku koszty - w porównaniu do lat ubiegłych - idą w górę o kilka, a nawet kilkanaście procent. Za sam talerzyk na wesele w restauracji w 2026 trzeba wydać od 300 do 650 zł. To dopiero połowa kosztów związanych z organizacją wesela.

Sala + catering (100 osób) 40 000 - 60 000 zł DJ 3 000 - 7 000 zł Zespół 7 000 - 15 000 zł Opłaty urzędowe i kościelne 500 - 2 000 zł Fotograf 4 000 - 10 000 zł Kamerzysta 5 000 - 9 000 zł Stroje ślubne 7 000 - 15 000 zł Tort + słodki bufet 3 000 - 6 000 zł Alkohol 5 000 - 10 000 zł Dekoracje 3 000 - 10 000 zł Dodatkowe atrakcje 2 000 - 8 000 zł

W 2026 roku koszty wesela w Polsce są już wyraźnie wyższe niż jeszcze 2 czy 3 lata temu - głównie przez inflację i droższe usługi.

Ile do koperty na wesele 2026 dają rodzice, dziadkowie, chrzestni, znajomi?

Wysokość prezentu ślubnego jest silnie powiązana z relacją z parą młodą: im bliższa więź, tym zwykle wyższa kwota w kopercie. W praktyce widać wyraźną „hierarchię” kopert:

Rodzice : najczęściej 3000 - 6000 zł lub więcej, jeśli wcześniej nie partycypowali w kosztach organizacji wesela. Prezent od rodziców bywa traktowany jako wsparcie na starcie dla młodego małżeństwa,

: najczęściej 3000 - 6000 zł lub więcej, jeśli wcześniej nie partycypowali w kosztach organizacji wesela. Prezent od rodziców bywa traktowany jako wsparcie na starcie dla młodego małżeństwa, Chrzestni : zwykle 2000 - 5000 zł, co wynika z ich szczególnej roli w życiu panny lub pana młodego,

: zwykle 2000 - 5000 zł, co wynika z ich szczególnej roli w życiu panny lub pana młodego, Świadkowie : ok. 1500 - 3000 zł. Może zależeć od tego, jak duża jest ich pomoc,

: ok. 1500 - 3000 zł. Może zależeć od tego, jak duża jest ich pomoc, Rodzeństwo i bliska rodzina : zazwyczaj 1000 - 2000 zł, zależnie od wieku i sytuacji finansowej,

: zazwyczaj 1000 - 2000 zł, zależnie od wieku i sytuacji finansowej, Dalsza rodzina : ok. 800 - 1500 zł za parę,

: ok. 800 - 1500 zł za parę, Przyjaciele i znajomi: najczęściej 500 1200 zł za parę, w praktyce jest to więc kwota lekko przewyższająca koszt talerzyka.

Tabela stawek dla gości weselnych w 2026 roku

Jakkolwiek niedorzecznie to brzmi, w tabeli znajdziesz uśrednione widełki dla kwot wręczanych w zależności od relacji i pokrewieństwa z parą młodą. To, ile faktycznie włożysz do koperty, powinno zależeć jednak bardziej od tego, jakie są twoje możliwości finansowe. Choć w dobrym tonie jest bycie szczodrym, nieuprzejmością byłoby zrezygnowanie z udziału w uroczystości ze względu na koszty. Tak samo jak nietaktem ze strony nowożeńców jest oczekiwanie konkretnej kwoty od gości. Tabela stawek dla gości weselnych może być jednak pomocna, gdy zwracasz uwagę na konwenanse i wręczając prezent chcesz wpisać się w aktualne trendy.

Typ gościa Stawka na wesele 2026 Uwagi Znajomy (bez osoby towarzyszącej) 400 - 700 zł z reguły odpowiada kosztowi talerzyka Para znajomych 800 - 1200 zł w dużych miastach kwoty są wyższe Bliscy przyjaciele 1000 - 1500 zł Dalsza rodzina 800 - 1300 zł w zależności od relacji Bliska rodzina (kuzyni, wujostwo) 1200 - 1800 zł często powyżej średniej, zależy od zamożności Rodzeństwo 1300 - 2500 zł dotyczy wyłącznie pełnoletnich Świadkowie 1500 - 3000 zł Rodzice chrzestni 1800 - 3500 zł prezent może być również rzeczowy, stanowić pamiątkę Dziadkowie 1200 - 2000 zł Rodzice 3000 - 10 000 zł (często w ramach prezentu współfinansują wesele)

Prezent ślubny to połączenie tradycji, relacji i realiów finansowych. Najbliżsi (rodzice, chrzestni, świadkowie) dają kilka tysięcy złotych, ale w przypadku dalszych gości normą jest raczej pokrycie kosztów uczestnictwa i symboliczny „dodatek”. Najważniejsze jest jednak to, że kwota nie jest sztywno narzucona: liczą się gest i realne możliwości. To, ile znajdzie się w kopercie to w końcu tylko część wydatków związanych z udziałem w przyjęciu weselnym.

Prezenty wręczane z okazji ślubu są formą darowizny i tak też są traktowane przez urząd skarbowy. Takiej darowizny nie trzeba zgłaszać, o ile pojedynczy prezent nie przekroczy kwoty wolnej od podatku od spadków i darowizn. Z podatku zwolnione są prezenty (darowizny) od najbliższych członków rodziny. Nie trzeba więc rozliczać się z prezentu wręczonego przez:

rodziców (także przez ojczyma i macochę)

rodzeństwo,

dziadków,

dzieci.

Nawet, jeśli kwota prezentu ślubnego przekroczy 36 120 zł, wystarczy w ciągu 6 miesięcy zgłosić nabycie darowizny do właściwego urzędu skarbowego.

W 2026 roku otrzymanie prezentu od dalszych krewnych również nie powinno wiązać się z koniecznością zapłacenia podatku, ponieważ taki obowiązek pojawia się dopiero przy kwocie 27 090 zł (do tego limitu można bez konsekwencji podatkowych przyjąć prezent od dzieci rodzeństwa czy rodzeństwa rodziców nowożeńców). Jednak już prezenty w kwocie powyżej 5733 zł, wręczone przez znajomych i dalekich kuzynów, trzeba będzie nie tylko zgłosić do urzędu skarbowego, lecz także zapłacić podatek w wysokości:

12% do progu 11 833 zł,

1420 zł + 16% nadwyżki ponad 11 833 zł dla kwot od 11 833 zł do 23 665 zł,

3313,20 zł + 20% nadwyżki ponad 23 665 zł dla kwot wyższych niż 23 665 zł.

Warto wiedzieć, że znaczenie mają kwoty pojedynczych prezentów, a nie suma gotówki otrzymanej od wszystkich gości.