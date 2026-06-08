Rekordowy dodatek z ZUS dla seniorów. Te roczniki dostaną blisko 7 tysięcy złotych co miesiąc. Staż pracy nie ma znaczenia

Emerytura honorowa to szczególne świadczenie przyznawane osobom, które dożyły sędziwego wieku. Ma przede wszystkim charakter honorowy i stanowi formę uhonorowania najstarszych obywateli. Nie zastępuje emerytury ani renty, lecz jest wypłacana jako dodatkowe wsparcie, niezależnie od pobieranych świadczeń podstawowych.

Zasady przyznawania emerytury honorowej określają przepisy ustawy z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat oraz ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie honorowe przysługuje każdej osobie posiadającej obywatelstwo polskie, która ukończy 100 lat. Prawo do jego otrzymania powstaje z dniem setnych urodzin i nie jest uzależnione od pobierania emerytury, renty ani innych świadczeń. Nie ma także znaczenia przebieg kariery zawodowej czy opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne – dodatek mogą otrzymać również osoby, które nigdy nie były aktywne zawodowo.

Sposób przyznania świadczenia zależy jednak od sytuacji seniora:

osoby pobierające świadczenia wskazane w ustawie z 18 października 2024 r., takie jak emerytura lub renta, otrzymują świadczenie honorowe automatycznie, bez konieczności składania wniosku; decyzję wydaje właściwy organ,

osoby, które nie pobierają żadnego z wymienionych świadczeń, muszą samodzielnie złożyć wniosek o przyznanie dodatku honorowego.

Ile wynosi emerytura honorowa w 2026 r.?

Obecnie emerytura honorowa wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie i kwota ta będzie obowiązywać do końca lutego 2027 roku. Wzrost wysokości świadczenia jest efektem waloryzacji przeprowadzonej 1 marca 2026 roku. Tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc., co przełożyło się na podwyżkę dodatku dla stulatków o 349,25 zł. W rezultacie świadczenie wzrosło z 6589,67 zł do obecnych 6938,92 zł brutto miesięcznie.

Czy emerytura honorowa jest wypłacana co miesiąc?

Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe ma formę stałego, comiesięcznego dodatku wypłacanego wraz z emeryturą lub rentą. Oznacza to, że osoby uprawnione otrzymują je regularnie, równocześnie z innymi należnymi świadczeniami.

Kto wypłaca świadczenie honorowe i kiedy?

Świadczenie honorowe jest wypłacane przez ZUS lub KRUS – w zależności od tego, w jakim systemie ubezpieczeniowym dana osoba była objęta. W przypadku seniorów, którzy nie pobierają emerytury ani renty, realizacją wypłaty zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przelewy odbywają się zgodnie z harmonogramem wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, najczęściej w tym samym terminie co emerytura lub renta, jeśli dana osoba je otrzymuje.

Czy świadczenie honorowe jest opodatkowane?

Emerytura honorowa jest opodatkowana na takich samych zasadach jak standardowe świadczenia emerytalne. Oznacza to, że od kwoty brutto odliczana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne, przez co seniorzy otrzymują na rękę kwotę netto niższą niż ta podawana w oficjalnych komunikatach.

Uprawnionych do rekordowego dodatku z ZUS jest coraz więcej

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2025 roku w Polsce ponad 3,8 tysiąca osób w wieku 100 lat i więcej pobierało emeryturę honorową. Z kolei prognozy demograficzne Ministerstwa Finansów, opracowane w ramach długofalowych założeń makroekonomicznych, wskazują na wyraźny wzrost liczby stulatków. Szacuje się, że w 2040 roku może ich być już ponad 20 tys., natomiast do 2060 roku liczba ta może osiągnąć nawet około 70 tys. osób.

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