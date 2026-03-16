Wprawdzie jest to wsparcie jednorazowe, a nie comiesięczne, jednak 3000 zł może pomóc w sfinansowaniu wyprawki dla noworodka. Przysługuje na dzieci urodzone od 1 stycznia 2026. Jest to rodzaj wsparcia finansowego wypłacanego przez samorząd. Co ważne, nie obowiązuje tu kryterium dochodowe.

3000 zł dla rodziców dzieci urodzonych w 2026 roku

Obecne becikowe w kwocie 1000 zł to jednorazowe wsparcie pieniężne dla rodziców nowo narodzonego dziecka. Jednak ta jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka większości polskich rodziców nie przysługuje: warunkiem jest to, by matka dziecka co najmniej od 10. tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarską, rodzina musi też mieścić się w kryterium dochodowym. Gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza 1922 zł, becikowe się nie należy.

Choć budżet samorządu z reguły jest mocno ograniczony, są gminy, które starają się wesprzeć rodziców finansowo. Dzietność spada w całej Polsce, już teraz nie ma w kraju gminy, która nie musiałaby martwić się ujemnym przyrostem naturalnym. Zamykane są żłobki i przedszkola, dzieci rodzi się coraz mniej. By zatrzymać ten trend, państwo i samorządy w Polsce wprowadzają różne rozwiązania, które mają zachęcać do posiadania dzieci i ułatwiać łączenie życia rodzinnego z pracą. Jednym z najważniejszych elementów są świadczenia finansowe, takie jak program Rodzina 800+, który zapewnia comiesięczne wsparcie na każde dziecko. Rodzice mogą także korzystać z dodatkowych świadczeń, np. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla rodzin z małymi dziećmi czy jednorazowego świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną.

Z najwyższym, choć wypłacanym jednorazowo wsparciem finansowym, naprzeciw rodzicom wychodzi gmina miejska Wysokie Mazowieckie na Podlasiu. Wyprawka Wysokomazowieckiego Malucha to zapomoga w wysokości 3000 zł.

Świadczenie przysługuje jednorazowo na każde dziecko urodzone od 1 stycznia 2026 roku, jednak uchwała w tej sprawie została przyjęta końcem lutego. Dopiero za kilka dni będzie można składać wnioski.

By otrzymać wyjątkowo wysoką zapomogę na dziecko, trzeba spełnić kilka warunków. Choć nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe, konieczne jest złożenie wniosku, do którego należy dołączyć odpowiednie dokumenty. Potwierdzić trzeba nie tylko fakt pojawienia się nowego członka rodziny, lecz także zamieszkiwania na terenie gminy Wysokie Mazowieckie. To właśnie dla mieszkańców gminy płacących w miejscu zamieszkania podatki przewidziano to świadczenie.

By otrzymać 3000 zł tytułem Wyprawka Wysokomazowieckiego Malucha, trzeba:

w terminie 3 miesięcy od narodzin dziecka złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

być zameldowanym lub mieszkać w Wysokiem Mazowieckiem,

rozliczać podatek w Urzędzie Skarbowym właściwym dla mieszkańców miasta,

nie ubiegać się o analogiczną zapomogę w innej gminie,

nie zalegać ze spłatą zobowiązań publicznoprawnych na rzecz Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie.