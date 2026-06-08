Połowa czerwca to dobry moment, by złożyć wniosek o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Wnioskując o dokument przez internet tuż przed wakacjami trzeba liczyć się z tym, że czas na rozpatrzenie wniosku i dostarczenie karty pocztą może być dłuższy.

Co właściwie daje karta EKUZ i czy posiadając ten dokument potrzeba wykupić także ubezpieczenie turystyczne, obejmujące również koszty leczenia za granicą, jeśli planujemy wakacje w Europie? Wyjaśniamy najważniejsze różnice.

Gdzie działa karta EKUZ? W tych europejskich krajach nie obowiązuje

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) daje prawo do korzystania z niezbędnej i nieplanowanej opieki medycznej podczas tymczasowego pobytu w krajach UE, EFTA oraz w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że kartę EKUZ możemy okazać w publicznych placówkach ochrony zdrowia na terenie krajów Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Leczenie odbywa się na takich samych zasadach jak dla mieszkańców danego państwa.

Jednak jest kilka państw w Europie, w których karta EKUZ nie obowiązuje:

Monako,

San Marino,

Watykan,

Wyspy Normandzkie,

Wyspa Man.

Do czego uprawnia karta EKUZ?

Karta EKUZ jest dokumentem, którego wyrobienie nic nie kosztuje (wystarczy być zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego) i jest ważna z dowodem tożsamości. Karta EKUZ wydawana jest oddzielnie także dzieciom: warto, by posiadał ją każdy członek rodziny spędzający wakacje za granicą w Europie.

EKUZ uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które okażą się niezbędne aż do końca pobytu w danym kraju. Pokrywa również koszt leczenia chorób przewlekłych, jeśli jest ono konieczne w trakcie pobytu za granicą.

Warto jednak pamiętać o tym, że działa dokładnie tak jak polski NFZ: uprawnia do świadczeń medycznych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa. Wizyta w prywatnej placówce nie zostanie zrefundowana.

Turyści mogą być zaskoczeni. Tego EKUZ nie pokryje

Trzeba wiedzieć, że EKUZ nie refunduje leczenia planowanego. Działa na dokładnie takich samych zasadach jak publiczny system opieki zdrowotnej dla obywateli danego kraju. To oznacza, że jeśli w danym państwie pacjent musi uiścić część kosztów za wizytę u lekarza (np. 10 euro), także Polak posiadający EKUZ będzie do tego zobowiązany.

EKUZ może też nie obejmować pomocy, której udzielają ratownicy górscy po wypadkach narciarskich. Również w przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka konieczne może okazać się ubezpieczenie, które pokrywa koszt udzielenia pomocy w razie wypadku (np. w przypadku lotu paralotnią, trekkingu górskiego czy nurkowania).

EKUZ dotyczy wyłącznie ubezpieczenia zdrowotnego: na wypadek śmierci potrzebne jest oddzielne ubezpieczenie. EKUZ nie pokrywa również kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem. Tutaj także ubezpieczenie, które pokrywa transport medyczny może okazać się pomocne.

Jak uzyskać EKUZ?

O EKUZ można złożyć wniosek w dowolnym oddziale terenowym NFZ (wówczas karta wydawana jest od ręki), mailowo, pocztą tradycyjną lub przez internet. Najwięcej ubezpieczonych wybiera tę ostatnią opcję. Najłatwiej złożyć wniosek o EKUZ przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP:

Zaloguj się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Wejdź w zakładkę „Moje konto”. W części dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego znajdź sekcję EKUZ. Kliknij „Złóż wniosek”. Uzupełnij formularz i wskaż sposób odbioru karty. Jeśli system tego wymaga (np. w przypadku ucznia lub studenta po 18. roku życia), dołącz odpowiednie dokumenty. Wyślij wniosek. Status sprawy będziesz mógł śledzić online.

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 5 dni, jednak w okresie od czerwca do września może zostać wydłużony do kilkunastu dni.

Wydanie karty (także jej wysyłka) jest bezpłatne. Karta może zostać wydana na kilka lat, 20 lat (w przypadku emerytów) lub na kilka miesięcy (w przypadku nieubezpieczonych kobiet w ciąży oraz bezrobotnych).