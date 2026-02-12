Każdy Polak powinien mieć przygotowany z wyprzedzeniem zestaw niezbędnych rzeczy, najlepiej w plecaku, który w razie zagrożenia można szybko nałożyć na plecy. To ważne nie tylko w razie wojny, lecz także na wypadek nagle ogłoszonej ewakuacji lub innej sytuacji kryzysowej.

Celem plecaka ewakuacyjnego jest szybkie i bezstresowe opuszczenie miejsca zamieszkania z tym, co najważniejsze. W razie ewakuacji na wypadek kryzysu (nie tylko wojny) warto mieć w nim również potrzebne dokumenty. Oprócz dowodu osobistego i paszportu koniecznie warto zabrać kartę EKUZ. Warto by ci, którzy jeszcze jej nie posiadają, złożyli wniosek. Wystarczy kilka minut i dostęp do internetu.

Te dokumenty powinny znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym

Wśród dokumentów, które należy zabrać w czasie ewakuacji powinny znaleźć się:

(zarówno paszport jak i dowód osobisty oraz prawo jazdy, jeśli je posiadamy), kopie innych ważnych dokumentów (aktów urodzenia, ślubu, własności mieszkania, polisy ubezpieczeniowej),

z kartami szczepień, kopie recept przyjmowanych na stałe leków, dokumentacja medyczna (historia choroby, wyniki badań),

Wszystkie dokumenty warto włożyć do wodoodpornej torebki, dodatkowo można przechowywać je również w formie zabezpieczonych kopii na pendrive. Kopia polisy ubezpieczeniowej wystarczy do tego, by korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w dowolnym miejscu w kraju (w przychodni zwykle wystarczy podać PESEL, by pracownik rejestracji zweryfikował posiadanie ubezpieczenia), jednak może nie wystarczyć, by taką pomoc medyczną uzyskać za granicą. Wtedy przyda się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta EKUZ).

Karta EKUZ przyda się w razie ewakuacji

Polskie władze i instytucje bezpieczeństwa, takie jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB), oficjalnie zalecają, by przygotować się na wypadek kryzysu. Nie chodzi o to, by straszyć wojną, ale właśnie o to, by w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia nie wpaść w panikę. Wcześniejsze zgromadzenie potrzebnych dokumentów i spakowanie plecaka ewakuacyjnego pozwala zmniejszyć stres w sytuacji zagrożenia.

Ci, którzy nie posiadają karty EKUZ, powinni o nią zawnioskować. Najprościej zrobić to przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) lub aplikację mojeIKP (można też osobiście udać się do najbliższego oddziału NFZ lub wysłać wniosek pocztą tradycyjną). Wyrobienie karty jest bezpłatne, tak samo jak wysyłka dokumentu na wskazany adres zamieszkania. Karta Ekuz ma postać małego plastikowego dokumentu, jest wielkości dowodu osobistego. Nie zajmuje wiele miejsca, za to może uratować zdrowie i życie w razie wojny czy innego kryzysu, wymagającego ewakuacji za granicę.

Do czego uprawnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą, które będą niezbędne aż do końca pobytu w danym kraju. Nie pokrywa kosztów leczenia planowego. Osoba posiadająca kartę EKUZ ma takie samo prawo do leczenia jak obywatele kraju, do którego się uda.

Karta EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego i osobom, które mają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych. Jest ważna z dokumentem tożsamości. EKUZ umożliwia leczenie w następujących krajach:

państwa UE,

Wielka Brytania,

Islandia

Liechtenstein

Norwegia

Szwajcaria.

Warto pamiętać, że dzieci potrzebują własnych kart EKUZ, dlatego warto wyrobić je dla wszystkich członków rodziny. Również o kartę EKUZ dla dziecka wniosek złożymy przez IKP.

Karta EKUZ to dokument, który warto posiadać nie tylko w czasie turystycznego wyjazdu za granicę, lecz także na wypadek sytuacji kryzysowej, jaką jest chociażby wojna. Bycie uchodźcą z pewnością nie jest tym, co chcielibyśmy sobie zaplanować, za to wcześniejsze zgromadzenie dokumentów z pewnością ułatwiłoby odnalezienie się w nowej sytuacji.