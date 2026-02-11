Z sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że aż 52 proc. ankietowanych zadeklarowało poparcie dla przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej, w tym 31 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak". Przeciwnego zdania jest 30 proc. respondentów, z czego 13 proc. stanowczo sprzeciwia się powrotowi poboru. Jednocześnie 18 proc. badanych nie ma wyrobionej opinii w tej sprawie.

Powrót obowiązkowej służby wojskowej? Większość Polaków jest "za"

Największymi zwolennikami obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej są mężczyźni– aż 57 proc. z nich opowiada się za takim rozwiązaniem. Najwyższe poparcie odnotowano również wśród osób w wieku 50–59 lat (61 proc.) oraz respondentów z wykształceniem zawodowym (59 proc.).

Wyniki pokazują też wyraźne różnice polityczne. Przywrócenie poboru najczęściej popierają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (73 proc.). Wysoki poziom poparcia widać także wśród osób, które w wyborach prezydenckich głosowały na Karola Nawrockiego (62 proc. w pierwszej turze, 60 proc. w drugiej).

Najbardziej sceptyczni wobec obowiązkowej służby wojskowej są młodzi ankietowani. W grupie wiekowej 25–29 lat aż 43 proc. badanych sprzeciwia się przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej. Częściej przeciwne są także osoby z wyższym wykształceniem (39 proc.) oraz wyborcy Rafała Trzaskowskiego z drugiej tury wyborów prezydenckich (35 proc.).

Polacy chcą obowiązkowej służby wojskowej. Co na to rząd?

Najnowsze dane wpisują się w widoczny od kilku lat trend wzrostu poparcia dla obowiązkowej służby wojskowej w Polsce. Jeszcze w październiku 2022 roku za jej przywróceniem opowiadało się jedynie 35,7 proc. respondentów, a ponad 57 proc. było przeciw. Zupełnie inne wnioski przyniosło badanie United Surveys z września 2025 roku. Wówczas za obowiązkową służbą było 50,5 proc. ankietowanych, jednak tylko 21 proc. deklarowało zdecydowane poparcie. Obecnie ten odsetek wyraźnie wzrósł.

Mimo rosnącego poparcia społecznego rząd podchodzi do kwestii przywrócenia powszechnego poboru z dużą ostrożnością. Polska od lat rozwija model armii zawodowej oraz dobrowolnych form szkolenia wojskowego, które mają zwiększać potencjał obronny bez konieczności wprowadzania obowiązkowej służby. Rzecznik rządu Adam Szłapka w rozmowie z RMF FM zapewnił, że "nie ma rozmowy" na temat przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Jego zdaniem społeczeństwo musi być "odporne i przygotowane" na różne zagrożenia i kryzysy.

Obowiązkowy pobór jeszcze nie teraz. Trwa kwalifikacja wojskowa

Przypomnijmy, że zasadnicza służba wojskowa została zawieszona w 2010 roku w ramach przejścia na profesjonalne siły zbrojne. Zamiast poboru funkcjonuje obecnie kwalifikacja wojskowa, której celem jest ocena stanu zdrowia młodych ludzi oraz ich ewentualnych predyspozycji do służby.

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa rozpoczęła się 2 lutego 2026 roku i potrwa do 30 kwietnia. Wezwania otrzymują m.in. osoby kończące w tym roku 19 lat. Łącznie obejmie ona około 235 tys. obywateli – zarówno mężczyzn, jak i kobiety – a udział w niej jest obowiązkowy dla wszystkich wezwanych.