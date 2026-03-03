Od poniedziałku cena gazu skoczyła o 50 proc

Ceny gazu w Europie nie zwalniają we wzrostach - paliwo drożeje kolejną sesję, a w ciągu ostatnich 2 dni cdna surowca skoczyła o ponad 50 proc. - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) są na poziomie 51,70 euro za MWh, wyżej o 16,2 proc., a po zwyżkach notowań w trakcie handlu w poniedziałek o prawie 50 proc.

Zawieszony eksport gazu z Kataru

Wśród inwestorów rośnie niepokój co do tego, jak długo będzie zawieszony eksport gazu z Kataru, który wstrzymał produkcję skroplonego gazu ziemnego w największym na świecie obiekcie eksportowym po ataku irańskiego drona.

QatarEnergy potwierdził w poniedziałek wstrzymanie produkcji.

Obiekt Ras Laffan należący do QatarEnergy dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w LNG.

Sytuacja ta grozi najpoważniejszym wstrząsem na rynkach gazu od czasu inwazji Rosji na Ukrainę cztery lata temu, która zakłóciła globalny handel energią.

Jak długo potrwają walki na Bliskim Wschodzie?

Analitycy wskazują z kolei, że najważniejszym pytaniem pozostaje to, jak długo potrwają walki na Bliskim Wschodzie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że najsilniejsze ataki ze strony USA na Iran dopiero mają nadejść. "Najsilniejsze uderzenia ze strony naszego wojska dopiero nadejdą" - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

"Mamy nadzieję, że narodowi irańskiemu uda się obalić obecne władze, ale to nie jest celem naszej operacji" - oświadczył w poniedziałek. Podkreślił, że celem amerykańskiej operacji jest zniszczenie zdolności balistycznych i marynarki wojennej Iranu. Rubio zapowiedział też, że następna faza operacji będzie dużo silniejsza od obecnej.

Prezydent USA Donald Trump wskazał z kolei, że USA będą kontynuować operację w Iranie, bez względu na to, czego będzie to wymagało.

"Spodziewamy się znacznej zmienności cen gazu w nadchodzących dniach, ponieważ uczestnicy rynku oceniają wpływ utraconej produkcji LNG na swoje portfele dostaw" - powiedział Ross Wyeno, zastępca dyrektora ds. krótkoterminowych analiz rynku LNG w S&P Global Energy. "Nabywcy, którzy będą najbardziej agresywni w zakupach spot w najbliższym czasie, prawdopodobnie będą z rynków Azji i Pacyfiku" - dodał.