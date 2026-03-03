Spadki notowań giełdowych spółek energetycznych

We wtorek WIG Energia spada o 5,8 proc., do 4.607 pkt.

Z kolei WIG20 tracił po południu 3,37 proc. do poziomu 3 287,77 pkt.

"Wydaje się, że tematem, który w tej chwili powoduje wzrost niepokoju, jest kwestia rosnących cen nośników energii. Rosną ceny gazu, po tym, jak spółka QatarEnergy wstrzymała produkcję, czekamy na komunikat, czy produkcja zostanie wznowiona i kiedy to nastąpi. Wydaje mi się, że rynek LNG mogą czekać problemy" - powiedział PAP Biznes Konrad Ryczko, analityk i makler BM BOŚ.

"Wzrost cen gazu i ropy powoduje, że rośnie też cena węgla, a to wywołuje z kolei obawy o presję inflacyjną" - dodał.

Ceny gazu

QatarEnergy potwierdził w poniedziałek wstrzymanie produkcji. Obiekt Ras Laffan należący do QatarEnergy dostarcza około jednej piątej globalnego zaopatrzenia w LNG. Ceny gazu w Europie rosną kolejną sesję, a w ciągu ostatnich 2 dni paliwo to zyskało już 70 proc.

Ceny ropy naftowej

Ceny ropy naftowej są na bardzo wysokich poziomach i jeszcze powiększają wzrosty w reakcji na zaostrzanie działań wojennych USA i Izraela przeciwko Iranowi. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na IV kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 72,45 USD, wyżej o 1,71 proc.