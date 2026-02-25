Trzeci rok z rzędu ten sam lider

Najnowsza, dziewiąta edycja zestawienia SEC Newgate, o której wynikach jako pierwsza informuje „Rzeczpospolita”, wskazuje na istotne przetasowania wśród najwyżej wycenianych szefów spółek notowanych na GPW w Warszawie. Po raz trzeci z rzędu liderem rankingu został Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska. Na podium znaleźli się także Marek Piechocki, współzałożyciel LPP, oraz Andrzej Szydło, były już prezes KGHM, który został odwołany z końcem stycznia br.

Jak podaje „Rz”, przy opracowywaniu zestawienia bierze się od uwagę: kapitalizację spółki, zmianę kursu akcji, wynik EBITDA oraz kompetencje menedżerskie.

Odejścia dwóch wysoko ocenianych menedżerów

Łączna wartość pierwszej trójki zestawienia wynosi niemal 4,4 mld zł. To spadek o prawie jedną trzecią w stosunku do ubiegłego roku. „Rz” wyjaśnia, że regres wynika głównie z zaplanowanych sukcesji i odejścia z giełdy dwóch wysoko ocenianych menedżerów: Brunona Bartkiewicza z ING Banku Śląskiego oraz Roya Perticucciego z Allegro, których wspólna wycena opiewała wcześniej na 3,8 mld zł. Roszady objęły również dalsze miejsca.

Częste zmiany prezesów w spółkach Skarbu Państw

Jak wskazał cytowany przez „Rz” Marcin Materna, dyrektor departamentu analiz w BM Banku Millennium, istotną część GPW stanowią spółki z udziałem Skarbu Państwa. W ich przypadku częste zmiany prezesów sprzyjają krótkoterminowości i podporządkowaniu strategii celom właścicielskim lub branżowym. W efekcie rola prezesa jest realna, ale mocno uwarunkowana właścicielem.