Jak działał proceder

Mechanizm opierał się na funkcjonowaniu pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP). Obsługująca ją pracownica pionu rachunkowości miała rejestrować pożyczki na nazwiska innych pracowników kancelarii, bez ich wiedzy i zgody. Początkowo kwoty były niewielkie, co nie wzbudzało podejrzeń ani po stronie poszkodowanych, ani w dokumentacji kasy.

Sprawa wyszła na jaw, gdy jedna z urzędniczek zauważyła, że jej wynagrodzenie zostało pomniejszone o blisko dwa tysiące złotych. Wtedy okazało się, że na jej nazwisko figuruje zobowiązanie pożyczkowe, którego nigdy nie zaciągała. Jak relacjonują pracownicy kancelarii, proceder został wykryty przypadkowo, a jego ujawnienie wywołało duże poruszenie wśród zatrudnionych.

Prokuratura i policja prowadzą postępowanie

Postępowanie wszczęto na podstawie zawiadomień złożonych przez kierownictwo kancelarii oraz zarząd kasy zapomogowo-pożyczkowej. Sprawę prowadzą funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością gospodarczą pod nadzorem prokuratury okręgowej w Warszawie.

W tej sprawie otrzymaliśmy dwa zawiadomienia. Jedno z Kancelarii Prezydenta, a drugie z zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, które połączyliśmy w jedno postępowanie. Na tym etapie mogę jedynie przekazać, że przesłuchaliśmy w charakterze świadka dwóch pracowników Kancelarii i pozyskaliśmy dokumentację. – przekazał mediom rzecznik prokuratury Antoni Skiba. Według nieoficjalnych informacji kwota strat wynosi obecnie około pół miliona złotych.

Po wykryciu nieprawidłowości z osobą odpowiedzialną za obsługę kasy rozwiązano umowę o pracę. Kancelaria nie ujawniła szczegółowych ustaleń wewnętrznej kontroli, powołując się na dobro toczącego się postępowania.

Czym jest Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Kasa zapomogowo-pożyczkowa to wewnętrzna forma samopomocy finansowej funkcjonująca w wielu instytucjach publicznych i zakładach pracy. Do jej utworzenia wystarczy zgoda co najmniej 10 pracowników. Członkowie KZP regularnie wpłacają składki, a w zamian mogą korzystać z nisko oprocentowanych lub nieoprocentowanych pożyczek. System opiera się na zaufaniu, dlatego dostęp jednej osoby do pełnej obsługi kasy wiąże się z istotnym ryzykiem nadużyć.