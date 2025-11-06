Rachunki za prąd wciąż wysokie, a dopłat praktycznie brak

W 2025 roku rachunki za prąd nadal pozostają jednym z największych obciążeń domowego budżetu. Mimo zapowiedzi nowych form wsparcia, rząd nie wprowadził dotąd szerokiego programu dopłat dla gospodarstw domowych. Utrzymano jedynie tzw. tarczę energetyczną, która zamraża ceny energii w określonych limitach zużycia, ale nie zapewnia dodatkowych świadczeń pieniężnych dla odbiorców.

Nie przyznano również bonu energetycznego, o którym mówiło się w ubiegłym roku. Obecnie jedyną formą realnego wsparcia finansowego pozostaje ryczałt energetyczny – świadczenie, które trafia do wąskiej grupy uprawnionych osób i jest wypłacane co miesiąc przez ZUS.

Na czym polega ryczałt energetyczny w 2025 roku?

Ryczałt energetyczny to forma wsparcia finansowego dla osób uprawnionych, które ponoszą koszty związane z energią elektryczną w gospodarstwie domowym. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z rosnących cen prądu, głównie kombatantom.

Komu przysługuje dopłata do prądu?

Dodatek do prądu przysługuje osobom spełniającym ściśle określone warunki. Otrzymają go m.in.:

osoby posiadające status kombatanta,

ofiary represji wojennych lub okresu powojennego,

żołnierze przymusowo zatrudniani w kopalniach, kamieniołomach, batalionach budowlanych lub przy wydobyciu rud uranu,

wdowy i wdowcy po osobach uprawnionych – jeśli sami pobierają emeryturę lub rentę.

Prawo do świadczenia jest dziedziczne, co oznacza, że małżonek osoby uprawnionej może nadal otrzymywać ryczałt po jej śmierci.

Ile wynosi ryczałt energetyczny w 2025 roku?

Wysokość ryczałtu energetycznego w 2025 roku to 312,71 zł miesięcznie. Kwota ta jest waloryzowana corocznie 1 marca i podlega podwyższeniu wraz ze wzrostem kosztów utrzymania. Oznacza to, że w od marca 2026 świadczenie będzie wyższe.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do prądu?

Wniosek (formularz ZUS-ERK) o ryczałt energetyczny należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Formularz można złożyć:

osobiście w placówce ZUS,

drogą pocztową,

elektronicznie – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do świadczenia, w tym:

zaświadczenie o statusie kombatanta,

dokumentację potwierdzającą przymusowe zatrudnienie w ramach zastępczej służby wojskowej,

decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dla wdów i wdowców),

w przypadku żołnierzy – zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

Do kiedy można składać wniosek?

Nie ma określonego terminu składania dokumentów – wniosek można złożyć w dowolnym momencie roku. ZUS rozpatruje go w ciągu 30 dni, a wypłata następuje najpóźniej w kolejnym miesiącu po pozytywnym rozpatrzeniu.

Kiedy wypłacane jest dofinansowanie do prądu?

ZUS wypłaca ryczałt energetyczny co miesiąc, w stałych terminach, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Świadczenie przekazywane jest bezpośrednio na konto bankowe lub – na życzenie wnioskodawcy – przekazem pocztowym.

Co istotne, dopłata do prądu nie jest uzależniona od wysokości dochodu, a więc mogą ją otrzymać również osoby, które mają znaczne dochody.