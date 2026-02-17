Od 1 marca 2026 roku nie tylko emerytury wzrosną na skutek corocznej waloryzacji. W górę pójdzie też renta socjalna z ZUS. Poniżej najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie w 2026 roku.

Renta socjalna 2025/2026 - ile na rękę?

Aktualnie renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto(1709,81 zł netto). Od 1 marca 2026 wyniesie 1978,49 zł brutto (1810 zł netto), co stanowi wzrost o 99,58 zł w porównaniu z poprzednią kwotą.

Podsumowując, od 1 marca 2026:

renta socjalna brutto wzrośnie do 1978,49 zł ,

, renta socjalna netto wyniesie około 1810 zł,

podwyżka w stosunku do poprzedniego roku wyniesie 99,58 zł.

Dla kogo podwyżka renty socjalnej 2026?

Podwyżka renty socjalnej dotyczy wszystkich osób uprawnionych do tego świadczenia, czyli tych, które spełniają kryteria określone w ustawie o rencie socjalnej. Według niej renta socjalna to świadczenie, które jest przyznawane osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu niepełnosprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18. roku życia,

przed ukończeniem 25. roku życia (w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej),

w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna ma kompensować brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Świadczenie przeznaczone jest dla osób, które w większości nigdy nie osiągają samodzielności życiowej, w wieku dorosłym zamieszkają z rodzicami lub będą przebywać wiele lat w instytucjach opiekuńczych, tj. domy pomocy społecznej. Renta socjalna może być przyznana na stałe lub na wskazany okres.

Osobą pełnoletnią w rozumieniu ZUS jest nie tylko osoba, która ukończyła 18 lat, ale także każda kobieta, która nie osiągnęła jeszcze 18 lat, ale zawarła związek małżeński po ukończeniu 16. roku życia.

Kiedy renta socjalna nie przysługuje?

osobie, która ma ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego; osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych;

o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych; w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2025 roku wprowadzony został dodatek dopełniający do renty socjalnej. Dodatek dopełniający przysługuje osobom, które:

Mają prawo do renty socjalnej.

Posiadają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Dodatek dopełniający to rodzaj wsparcia dla osób, które są uprawnione do renty socjalnej. Otrzymuje się je z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, razem z rentą socjalną, dokładnie w tym samym terminie. Aktualnie dodatek wynosi 2610,72 zł brutto.

Aby otrzymać dodatek dopełniający, należy złożyć wniosek w odpowiedniej instytucji, takiej jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w zależności od tego, która z nich wypłaca rentę socjalną. Wniosek powinien zawierać:

Dane osobowe wnioskodawcy.

Informacje o przyznanej rencie socjalnej.

Orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Warto pamiętać, że dodatek dopełniający podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz oskładkowaniu składką na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi dla świadczeń emerytalnych.