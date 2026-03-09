Termin, o którym łatwo zapomnieć

Ten obowiązek dotyczy milionów Polaków. Podatek od nieruchomości płacą nie tylko właściciele domów jednorodzinnych. Musza to zrobić także ci, którzy mają mieszkania w blokach.

Na początku roku samorządy wysyłają właścicielom nieruchomości decyzje podatkowe. To właśnie w nich wskazana jest dokładna kwota do zapłaty oraz terminy, w których należy uregulować należność. Dokument trafia do skrzynek pocztowych jako tak zwany nakaz płatniczy.

Jeśli roczna kwota podatku przekracza 100 zł, można ją rozłożyć na cztery raty. Pierwszą należy zapłacić do 15 marca, kolejne przypadają na 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. W przypadku gdy roczna należność nie przekracza 100 zł, podatek trzeba zapłacić jednorazowo w pierwszym terminie.

Eksperci zwracają uwagę, że wiele osób ignoruje tę datę. Zdarza się, że decyzja podatkowa z urzędu ginie wśród innych listów albo odkładana jest „na później”, a wtedy łatwo przeoczyć termin płatności.

Spóźniona decyzja nie zwalnia z obowiązku

Czasem zdarza się również, że decyzja podatkowa dociera do właściciela nieruchomości dopiero po 15 marca. W takiej sytuacji przepisy przewidują dodatkowy czas na zapłatę.

Podatnik ma 14 dni od momentu odebrania decyzji, aby uregulować należność. Termin liczy się więc od dnia doręczenia dokumentu, nawet jeśli trafi on do właściciela nieruchomości już po upływie podstawowej daty płatności.

Nie oznacza to jednak, że sprawę można całkowicie zignorować. Obowiązek zapłaty podatku wciąż istnieje, a jego niedopełnienie może mieć finansowe konsekwencje.

Zwłoka może sporo kosztować

Jeżeli ktoś nie zapłaci podatku w terminie, urząd naliczy odsetki za zwłokę. Z początku mogą one wydawać się niewielkie, jednak przy dłuższym opóźnieniu rosną i podnoszą całkowity koszt zaległości.

W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości przez dłuższy czas unika płatności, sprawa może trafić do egzekucji administracyjnej. Urząd skarbowy lub gmina mają wtedy możliwość dochodzenia należności w bardziej zdecydowany sposób.

Przepisy przewidują również możliwość nałożenia grzywny. W skrajnych przypadkach kara może sięgnąć nawet 64 tysięcy złotych. Z tego powodu urzędnicy przypominają, aby nie odkładać płatności na ostatnią chwilę i pilnować terminów wskazanych w decyzji podatkowej.

Od czego zależy wysokość podatku

Wysokość podatku od nieruchomości ustalają gminy. Nie mogą jednak przekroczyć maksymalnych stawek określanych co roku przez Ministerstwo Finansów.

W 2026 roku maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi do 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej może to być nawet 35,53 zł za metr kwadratowy. Dla tzw. pozostałych budynków maksymalna stawka sięga 12 zł za metr kwadratowy.

Jeśli chodzi o grunty, wysokość podatku zależy od ich przeznaczenia. Stawki mogą wynosić od kilkudziesięciu groszy do kilku złotych za metr kwadratowy powierzchni.

Kogo dotyczy obowiązek podatkowy

Podatek od nieruchomości płacą przede wszystkim właściciele domów i mieszkań. Obowiązek obejmuje także użytkowników wieczystych gruntów oraz osoby posiadające nieruchomości należące formalnie do państwa lub samorządu.

Nie dotyczy on natomiast najemców mieszkań. W ich przypadku obowiązek zapłaty podatku spoczywa na właścicielu lokalu.

Data, której lepiej nie lekceważyć

Dla właścicieli mieszkań i domów 15 marca to jedna z ważniejszych dat w podatkowym kalendarzu. Warto sprawdzić, czy decyzja z urzędu już dotarła i czy pierwsza rata została opłacona. Jeśli termin zostanie przeoczony, niewielka z pozoru opłata może szybko zamienić się w znacznie wyższy rachunek. Odsetki, a w skrajnych przypadkach także kary finansowe sprawiają, że odkładanie płatności zwykle po prostu się nie opłaca.