Lista dni ustawowo wolnych od pracy w 2026 roku. W te dni Polacy nie pracują

Katalog dni wolnych od pracy określa krótka i wyjątkowo czytelna Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). Przepisy zawierają zamkniętą listę świąt ustawowo wolnych od pracy. Są to:

1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

pierwszy dzień Wielkiej Nocy

drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja – Święto Państwowe

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja

pierwszy dzień Zielonych Świątek

dzień Bożego Ciała

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Wszystkich Świętych

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Od zeszłego roku katalog dni ustawowo wolnych od pracy został rozszerzony – po burzliwej debacie i kontrowersjach dotyczących procesu legislacyjnego (z perspektywy organizacji pracodawców) – o Wigilię Bożego Narodzenia, która obecnie jest dniem wolnym od pracy.

Wielki Piątek, 2 maja, piątek po Bożym Ciele – do Prezydenta trafił postulat wprowadzenia nowych dni wolnych

Jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji Prezydenta Andrzeja Dudy do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja dotycząca wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy. Autor petycji zaproponował ustanowienie następujących dni wolnych:

Wielki Czwartek

Wielki Piątek

2 maja

piątek po Bożym Ciele

2 listopada (Dzień Zaduszny)

31 grudnia

Głównym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem tych zmian ma być możliwość spędzenia większej ilości czasu z rodziną oraz ułatwienie organizacji życia prywatnego. Zgodnie z przepisami ustawy o petycjach, petycja powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. Do tej pory nie zapadło jednak rozstrzygnięcie w tej sprawie. Decyzja w tej sprawie należy zatem do obecnie urzędującego Prezydenta RP – Karola Nawrockiego.

Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta. Ostateczna decyzja należy do Sejmu

Każda zmiana w katalogu dni wolnych od pracy wymaga nowelizacji ustawy o dniach wolnych od pracy. Oznacza to, że nawet jeśli Prezydent zdecydowałby się poprzeć postulat, konieczne byłoby przeprowadzenie pełnej procedury legislacyjnej i uzyskanie zgody Sejmu.

Tego rodzaju zmiany nie zapadają często. Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych od pracy wiąże się bowiem z konsekwencjami gospodarczymi – każdy nowy dzień wolny wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz całej gospodarki.

Propozycjom rozszerzenia katalogu dni wolnych zazwyczaj towarzyszy sprzeciw organizacji pracodawców. Wystarczy przypomnieć dyskusję wokół ustanowienia wolnej Wigilii oraz stanowisko Konfederacji Lewiatan. Organizacja ta regularnie krytykuje inicjatywy wprowadzania nowych dni wolnych od pracy, wskazując przede wszystkim na brak dialogu społecznego oraz sposób procedowania zmian.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 296)

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)