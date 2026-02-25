IRIS-T SLM/X. Wygląd i parametry

IRIS-T SLM/X to mobilny system przeciwlotniczy średniego zasięgu. Każda wyrzutnia ma osiem zamkniętych kontenerów z rakietami gotowymi do natychmiastowego startu. Odpalenie odbywa się pionowo, co pozwala reagować w dowolnym kierunku bez obracania pojazdu.

System może korzystać z dwóch typów pocisków:

SLM (Surface Launched Medium-Range) – rakieta średniego zasięgu zasięg: ok. 40–60 km pułap: do 20 km prędkość: ok. Ma 3 przeznaczenie: samoloty, śmigłowce, drony, pociski manewrujące

SLM to rakieta oparta na konstrukcji pocisku powietrze–powietrze IRIS-T. W wersji naziemnej otrzymała mocniejszy silnik oraz system naprowadzania łączący nawigację bezwładnościową, GPS i końcowe naprowadzanie w podczerwieni. Oznacza to, że w ostatniej fazie lotu "widzi" cel i samodzielnie go śledzi.

SLX – nowa, wydłużona wersja o zwiększonym zasięgu zasięg: do 80–100 km pułap: do 30 km przeznaczenie: cele powietrzne na większym dystansie, w tym szybkie pociski manewrujące

SLX ma wykorzystywać podwójny system naprowadzania – podczerwień i fale radiowe – oraz silnik dwupulsowy. W praktyce oznacza to większą energię w końcowej fazie lotu i lepszą skuteczność przechwycenia manewrujących celów. Wariant SLX jest obecnie w fazie rozwoju i może być gotowy około 2029 roku, jeśli zapadną decyzje zakupowe.

Najważniejsza zmiana w stosunku do poprzedniej konfiguracji polega na tym, że IRIS-T SLM/X może używać jednocześnie obu typów rakiet. Na przykład czterech pocisków SLM i czterech SLX. To pozwala elastycznie reagować na zagrożenia z różnych odległości bez budowy osobnych baterii.

Jak działa system IRIS-T SLM/X?

IRIS-T SLM/X to nie tylko wyrzutnia. W skład systemu wchodzą:

radar wielofunkcyjny AESA (np. TRML-4D),

stanowisko dowodzenia,

kilka wyrzutni rozmieszczonych w terenie.

Radar może wykrywać cele w odległości do 250 km i jednocześnie śledzić nawet 1500 obiektów. Dane trafiają do centrum operacyjnego, które przydziela cele poszczególnym wyrzutniom. Całość działa sieciowo – elementy systemu mogą być rozmieszczone nawet kilkanaście kilometrów od siebie.

Rakiety startują pionowo z zamkniętych kontenerów. System jest gotowy do działania w krótkim czasie po rozstawieniu, a przeładowanie trwa około 15 minut.

Atuty nowej wersji:

większy zasięg,

możliwość mieszania typów rakiet,

pełne pokrycie 360 stopni,

mobilność i łatwość transportu.

Ile kosztuje IRIS-T SLM/X?

Szacunkowy koszt jednej jednostki ogniowej IRIS-T SLM – obejmującej radar, stanowisko dowodzenia i trzy wyrzutnie – to około 140 mln euro. Cena pojedynczej rakiety zależy od konfiguracji oraz klienta. Mieści się w przedziale od około 250 tys. do 560 tys. euro.

Jak IRIS-T SLM/X wypada przy Patriocie?

Amerykański MIM-104 Patriot to system średniego i dalekiego zasięgu używany m.in. przez państwa NATO i Polskę. Może zwalczać także pociski balistyczne, czego IRIS-T w obecnej wersji nie oferuje. Patriot ma większy zasięg i silniejsze możliwości w obronie przeciwrakietowej.

IRIS-T SLM/X jest lżejszy i bardziej mobilny. Lepiej sprawdza się w ochronie obiektów przed dronami, samolotami i pociskami manewrującymi – czyli zagrożeniami, które dziś pojawiają się najczęściej.

W praktyce systemy te się uzupełniają. Patriot może chronić dalszą strefę, a IRIS-T zabezpieczać bliższy obszar i reagować szybciej na cele manewrujące.

Co to oznacza?

IRIS-T SLM/X nie jest rewolucją, ale wyraźnym krokiem naprzód. Jeśli SLX wejdzie do służby pod koniec dekady, Europa zyska bardziej elastyczne i tańsze uzupełnienie dla systemów takich jak Patriot.