Drony zrujnowały zakłady Ałmaz-Antiej w Sewastopolu

Rosyjski koncern zbrojeniowy Ałmaz-Antiej produkuje rakiety do systemów przeciwlotniczych S-400, S-300, Buk-M3 i Tor-M1. W Sewastopolu miał swój zakład zajmujący się remontami i utrzymaniem tej broni. W nocy z 18 na 19 marca uderzyły w niego ukraińskie drony.

Z nagrania wynika, że w obiekt uderzyło aż siedem bezzałogowców.

Tak wyglądały skutki uderzenia z daleka. Wybuchł pożar.

Siedziba zakładów została kompletnie zrujnowana.

Ukraina bierze na celownik radary i systemy przeciwlotnicze

Ukraina nasiliła kampanię nalotów na rosyjskie systemy przeciwlotnicze i radary. Nie ma dnia, by nie pojawiały się doniesienia o skutecznych atakach na te cele. To dla Rosji bardzo dotkliwe straty sprzętowe – większość z tych urządzeń kosztuje miliony dolarów.

Na przykład w nocy z 16 na 17 marca 422. Batalion Sił Bezzałogowych "Luftwaffe" zniszczył dwie wyrzutnie przeciwlotnicze systemu Buk-M1 (każda warta ok. 10 mln dol.).

Według bloga militarnego Oryx, który zlicza wizualnie potwierdzone straty obu stron konfliktu w Ukrainie, Rosjanie stracili od początku inwazji co najmniej 395 systemów przeciwlotniczych i co najmniej 125 radarów.