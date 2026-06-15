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Wkrótce zmiany w realizacji recept. Co to oznacza dla pacjentów?

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 13:30
Apteka, recepta, farmaceuta
Zmiany w realizacji recept/Shutterstock
Nowa funkcjonalność systemu e-zdrowia zakłada zmianę w sposobie realizacji recept. Wkrótce po wykupieniu części leków z recepty, pozostałe leki będzie można wykupić w dowolnej aptece, a nie jak dotąd tylko tam, gdzie pacjent wykupił pierwsze opakowanie. Zmiany zaczną obowiązywać już 18 czerwca 2026 r.

Dzięki nowej funkcjonalności systemu e-zdrowia, pacjenci zyskają większą swobodę w realizacji e-recept. Centrum e-Zdrowia uruchomiło nową funkcjonalność, która umożliwia kontynuowanie realizacji recepty w różnych aptekach. Oznacza to, że po wykupieniu pierwszej partii leków pacjent nie będzie musiał wracać do tej samej apteki, aby odebrać kolejne opakowania.

Zmiany mają zacząć obowiązywać na terenie całego kraju już od 18 czerwca 2026 r.

Zmiany dla pacjentów. Nie trzeba będzie wracać do tej samej apteki

Nowe rozwiązanie będzie wdrażane stopniowo. Już teraz zapraszamy wszystkie apteki do składania wniosków o dostęp do nowej funkcjonalności

- można przeczytać w serwisie rządowym.

W pierwszej kolejności będzie ona uruchamiana w aptekach z Kalisza i Łodzi, a od 18 czerwca w aptekach na terenie całego kraju.

Przykład

Do tej pory pacjent, który rozpoczął realizację e-recepty obejmującej większą liczbę opakowań leku, musiał odbierać kolejne partie leków w tej samej aptece. Dotyczyło to przede wszystkim recept wystawianych na dłuższy okres leczenia – w zdecydowanej większości recept rocznych.

Dzięki nowej funkcjonalności każde kolejne opakowanie będzie można wykupić również w innej aptece, pod warunkiem że obie apteki korzystają z nowego rozwiązania.

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Rodzice nie wiedzą, że te świadczenia można łączyć. Zamiast 800 plus, mogą dostawać 1100 zł miesięcznie

Koniec z wizytami u lekarza „tylko po receptę”

Najważniejszą korzyścią jest większa wygoda i oszczędność czasu. Pacjent nie będzie już związany z jedną apteką tylko dlatego, że właśnie tam rozpoczął realizację recepty. Jeśli zmieni miejsce pobytu, wyjedzie na urlop, będzie przebywał czasowo w innej miejscowości lub po prostu nie znajdzie potrzebnego leku w dotychczasowej aptece, będzie mógł kontynuować realizację recepty w innej placówce.

Podobnie w sytuacji, jeśli apteka zostanie zamknięta np. z powodu remontu lub nie będzie miała możliwości zamówienia z danej hurtowni kolejnego opakowania leku. Pacjent nie będzie musiał wykupić całej recepty od razu i ponosić koszt wszystkich opakowań z danej pozycji.

Jak można przeczytać na rządowej stronie, znikną wizyty u lekarzy odbywane tylko po to, by poprosić o wypisanie recepty, ponieważ realizacja poprzedniej okazała się niemożliwa.

Nowa funkcjonalność przynosi również korzyści aptekom. Po jej uruchomieniu apteka:

  • zyskuje większą elastyczność w zarządzaniu stanami magazynowymi i planowaniu zamówień,
  • nie jest zobowiązana do zapewnienia pacjentowi kolejnych opakowań leku przez cały okres realizacji recepty,
  • może wykorzystać to jako element strategiczny wzmocnienia swojej pozycji na rynku, zwłaszcza jeśli szybko uruchomi funkcjonalność,
  • może budować wizerunek apteki przyjaznej pacjentom i wspierającej swobodny dostęp do farmakoterapii.

Farmaceuta zyska dostęp do informacji o e-recepcie

Po uruchomieniu funkcjonalności apteka widzi w systemie informacje o e-recepcie, której realizacja została rozpoczęta w innej aptece, która również korzysta z tego rozwiązania. Dzięki temu farmaceuta może kontynuować realizację recepty i wydać pacjentowi kolejną część przepisanych leków zgodnie z obowiązującymi zasadami.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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Tematy: aptekae-receptareceptapacjenci
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