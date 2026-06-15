Nie tylko SpaceX sprawiło, że Elon Musk został pierwszym na świecie bilionerem

Token, który przed sesją był notowany na poziomie około 0,085 USD, zbliżył się do 0,09 USD, gdy traderzy obstawiali, że rosnąca rozpoznawalność Muska na nowo rozbudzi zainteresowanie detalicznych inwestorów aktywem, które od lat promuje.

Ruch ten odwrócił gwałtowny spadek z początku czerwca, kiedy to DOGE stracił około 18% wartości między 1 a 6 czerwca w obliczu szerszej wyprzedaży na rynku kryptowalut.

Giełda i historyczny debiut SpaceX

SpaceX rozpoczął notowania na giełdzie Nasdaq pod znakiem SPCX w piątek, po wycenieniu 555,6 miliona akcji po 135 dolarów za sztukę, co pozwoliło pozyskać 75 miliardów dolarów — ponad dwukrotnie więcej niż dotychczasowy rekord Saudi Aramco. Akcje otworzyły się na poziomie 150 dolarów i dalej rosły.

Reuters podał, że w ostatnim notowaniu osiągnęły cenę 166 dolarów, co oznacza wzrost o około 23% powyżej ceny IPO. Wall Street Journal poinformował, że w trakcie sesji akcje wzrosły o około 30% w stosunku do ceny otwarcia.

Oferta wyceniła SpaceX na około 1,77 biliona dolarów po cenie IPO, czyniąc go pierwszą amerykańską spółką debiutującą na giełdzie z wyceną przekraczającą bilion dolarów i plasując go natychmiast na miejscu siódmej największej firmy w kraju pod względem kapitalizacji rynkowej.

Musk jest pierwszym bilionerem na świecie nie tylko dzięki wycenie SpaceX

Wraz z debiutem giełdowym SpaceX majątek Muska przekroczył 1 bilion dolarów, zgodnie z szacunkami Forbesa i Reutersa. Musk posiada około 42% udziałów w SpaceX poprzez strukturę akcji dwóch klas, co daje mu około 82% praw głosu. Sama wartość jego udziałów w SpaceX według ceny IPO wyniosła 866,5 miliarda dolarów, jak podaje Yahoo Finance.

W połączeniu z jego udziałami w Tesli i innych przedsięwzięciach jego majątek netto przekroczył bezprecedensowy próg. Forbes oszacował w czwartek wieczorem, że wycena IPO zwiększyła majątek Muska o 188 miliardów dolarów, do około 982 miliardów dolarów, jeszcze przed rozpoczęciem notowań.

Związek Muska i SpaceX i kryptowaluty Dogecoin

Wrażliwość Dogecoina na bodźce związane z Muskiem jest dobrze udokumentowana. Przedsiębiorca promuje tę kryptowalutę od lat, a samo SpaceX akceptowało DOGE jako płatność za księżycową misję DOGE-1.

W obliczu debiutu SpaceX na Nasdaq (IPO), kumulacja przez dużych inwestorów oraz spekulacje wokół SpaceX znalazły się wśród głównych czynników napędzających ruch ceny krypto aktywa DOGE w maju.

Mimo to token wciąż pozostaje daleko poniżej swojego historycznego szczytu na poziomie 0,74 USD z 2021 roku i boryka się z trudnościami przez cały 2026 rok – od początku roku do marca jego wartość spadła o około 27%.

Pytanie, czy piątkowe odbicie stanowi punkt zwrotny, czy jedynie chwilową reakcję na osiągnięcie Muska, pozostaje otwarte – tym bardziej że cena tej monety od dawna podąża za kulturowym wpływem jednego człowieka bardziej niż za jakimkolwiek fundamentalnym wskaźnikiem.