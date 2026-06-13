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Pilne: giełda. Akcje SpaceX kończą pierwszy dzień notowań z dużym wzrostem

Bartosz Biskupski
oprac. Bartosz Biskupski
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dzisiaj, 08:05
Debiut SpaceX, kosmicznego koncernu, który stworzył Elon Musk, zakończyło się sukcesem. Giełda pobiła rekordy.
Debiut SpaceX, kosmicznego koncernu, który stworzył Elon Musk, zakończyło się sukcesem. Giełda pobiła rekordy./Forsal.pl
SpaceX rozpoczął notowania na Nasdaq w piątek pod tickerem-oznaczeniem SPCX. Sesję zakończył na poziomie 160,95 dolara za akcję. Oznacza to wzrost o 19% względem ceny emisyjnej wynoszącej 135 dolarów. W tej historycznie największej emisji akcji na giełdzie SpaceX pozyskała 75 miliardów dolarów Interesujące jest kto zainwestował w Elona Muska.

Więcej niż historyczne wejście SpaceX na giełdę

To było kosmiczne, nie historyczne wejście na giełdowy parkiet. Oferta ponad dwukrotnie przebiła poprzedni rekord wyznaczony przez debiut giełdowy Saudi Aramco, wyceniony na 29,4 miliarda dolarów w 2019 roku – podaje Bloomberg.
Jest szansa, że ten rekord pobiją kolejne dwie zbliżające się IPO ze świata najnowszych technologii: OpenAI i Anthropic, liderzy sztucznej inteligencji.

Akcje SpaceX otworzyły się po 150 dolarów i w trakcie sesji wzrosły nawet do 176,52 dolarów, po czym nieco spadły – podaje MarketWatch.

Po zamknięciu sesji, które dzwonkiem zainaugurowali menedżerowie SpaceX na Nasdaq, akcje kontynuowały zwyżkę w handlu po godzinach – o blisko 3,5%, osiągając cenę 166,76 dolarów. Tym samym kapitalizacja rynkowa spółki wyniosła około 2,2 biliona dolarów, wedle ocen Bloomberga. Dla porównania to dwuletnie PKB takiego kraju jak Polska.

Cena w ofercie publicznej została ustalona w czwartek wieczorem na poziomie 135 dolarów za akcję. Spółka sprzedała wszystkie 555 555 555 oferowanych akcji, co potwierdziła „The Wall Street Journal". Transakcją pokierowały banki Goldman Sachs i Morgan Stanley. Subemitenci dysponują opcją dodatkowego przydziału (greenshoe) na kolejne 83,3 miliona akcji, co mogłoby przynieść dodatkowe 11,25 miliarda dolarów.

SpaceX wchodzi do indeksów

Przed debiutem giełdowym zarówno MSCI, jak i FTSE Russell podjęły kroki, by umożliwić szybkie włączenie SpaceX do głównych indeksów. MSCI potwierdziło 8 czerwca, że zastosuje istniejące zasady wcześniejszego uwzględniania dużych IPO w swoich globalnych indeksach standardowych, natomiast FTSE Russell zmieniło swoje regulacje, zezwalając spółkom o ogromnej kapitalizacji na wejście do indeksów Russella już po zaledwie pięciu dniach notowań publicznych.

S&P Dow Jones Indices odrzuciło jednak propozycję przyspieszonej ścieżki włączenia spółek o megakapitalizacji do indeksu S&P 500, podtrzymując wymogi dotyczące 12-miesięcznego okresu notowań oraz rentowności według standardów GAAP (amaerykańskich standardów księgowości). SpaceX przeznaczył bezprecedensowe 30 procent akcji dla inwestorów indywidualnych, znacznie przekraczając typowy poziom 5–10 procent. Według doniesień Reutersa popyt inwestorów sięgnął 250 miliardów dolarów, przewyższył niemal cztery razy zakładaną wielkość oferty. Ten ruch może potwierdzać, że Musk nie chce dzielić się władzą i mieć silnych i wymagających partnerów instytucjonalnych, przed którymi musiał by się ,,tłumaczyć'' z decyzji. W ten sposób pozyskał kapitał od inwestora Kowalskiego i nie musi dzielić się władzą. Komunikacja z rynkiem i udziałowcami na portalu X nadal wystarczy, oczywiście poza standardowymi ogólnymi raportami dla SEC ( amerykańskiej KNF). W przypadku inwestorów instytucjonalnych było by inaczej. Twarde dane, uzasadnienia, spotkania i współdecydowanie, w zamian za kapitał.

Musk dzięki debiutowi SpaceX zostanie pierwszym w świecie bilionerem

Debiut postawił Elona Muska na progu stania się pierwszym na świecie bilionerem. Przed debiutem notowań (IPO) analiza „Wall Street Journal" szacowała jego majątek na około 970 miliardów dolarów, ulokowany głównie w akcjach. Biorąc pod uwagę posiadane przez niego 6,4 miliarda akcji SpaceX, „Barron's" wyliczył wcześniej, że sam pakiet udziałów w SpaceX może być wart 830 miliardów dolarów – co w połączeniu z jego akcjami pchnęłoby go powyżej granicy 1 biliona dolarów. Bloomberg poinformował, że po piątkowej sesji giełdowej Musk znalazł się o kilka kroków, od zostania pierwszym bilionerem.

Oczywiście kosmiczny debiut SpaceX to dopiero początek. Będziemy obserwować co dzieje się z firmą i jej kontrowersyjnym liderem Elonem Muskiem. Wejście SpaceX na parkiet Nasdaq, to dopiero pierwsze wejście firmy najnowszych technologi na parkiet. Wkrótce Antrophic i OpenAI z uniwersum sztucznej inteligencji. Jak przewidują specjaliści, te trzy debiuty mocno zmienią obraz rynku na pewno w tym roku i zapewne w przyszłości.

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Źródło: forsal.pl
Bartosz Biskupski
oprac. Bartosz Biskupski
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Tematy: elon muskgiełdaakcjeSpaceX
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