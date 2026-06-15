W 2026 roku polscy rodzice pracujący za zachodnią granicą mogą liczyć na wsparcie finansowe, które jest zdecydowanie korzystniejsze niż krajowe świadczenie wychowawcze. Niemiecki zasiłek Kindergeld wzrósł do kwoty 259 euro miesięcznie na każde dziecko, co przy obecnym kursie stanowi równowartość około 1100 zł.

Choć oba programy mają ten sam cel, Kindergeld oferuje wyższe stawki i może być wypłacany znacznie dłużej niż polskie 800 plus. Można je łączyć, co jednak nie oznacza wypłatę obu świadczeń w pełnej kwocie.

Kindergeld 2026 - ile wynosi stawka po podwyżce?

Od 1 stycznia 2026 roku kwota Kindergeld została automatycznie podniesiona o 4 euro względem roku poprzedniego i wynosi obecnie 259 euro na każde dziecko. Co istotne, w przeciwieństwie do wielu innych świadczeń socjalnych, wysokość zasiłku jest stała i nie zależy od dochodów rodziny ani od liczby posiadanych dzieci. Rodzice już pobierający świadczenie nie musieli składać nowych wniosków, aby otrzymać wyższą kwotę.

Niemiecki zasiłek Kindergeld jest więc o blisko 300 zł wyższy niż polskie świadczenie wychowawcze. Warunkiem, by otrzymywać Kindergeld jest jednak nie tylko fakt zamieszkiwania na terenie Niemiec, lecz także świadczenie pracy i odprowadzanie składek.

Kto może otrzymać niemiecki zasiłek? Kluczowe warunki dla Polaków

Prawo do Kindergeld przysługuje niezależnie od tego, gdzie faktycznie mieszka dziecko. Aby ubiegać się o to świadczenie, obywatele Polski muszą spełnić następujący warunek:

legalne zatrudnienie na terenie Niemiec i odprowadzanie składek lub wykonywanie pracy na własny rachunek (działalność gospodarcza) u naszych zachodnich sąsiadów.

Ważne Warto podkreślić, że to nie miejsce zamieszkania dziecka, lecz miejsce zatrudnienia rodzica jest kluczowe dla ustalenia prawa do zasiłku. Co więcej, rodzic nie może zdecydowac o tym, czy zasiłek wypłaci mu w takiej sytuacji polski czy niemiecki urząd. Regulują to przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Kindergeld nawet do 25. roku życia

Jedną z najważniejszych różnic między polskim a niemieckim systemem jest wiek dziecka, do którego wypłacane są pieniądze. O ile 800 plus przysługuje tylko do 18. roku życia, o tyle Kindergeld można pobierać znacznie dłużej:

standardowo do 18. roku życia

do 21. roku życia, jeśli dziecko jest bezrobotne i poszukuje pracy,

aż do 25. roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę.

Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zapobiegają pobieraniu dwóch pełnych świadczeń, ale gwarantują, że rodzina otrzyma najwyższą możliwą kwotę wsparcia. W sytuacji, gdy jeden rodzic pracuje w Polsce, a drugi w Niemczech, Polska jest krajem pierwszeństwa do wypłaty 800 plus.

W takim przypadku niemiecki urząd Familienkasse wypłaca tzw. dodatek dyferencyjny. Jest to różnica między wyższym Kindergeld (ok. 1100 zł) a polskim 800 plus. W praktyce na konto rodziny trafia łącznie kwota odpowiadająca pełnej wysokości niemieckiego zasiłku.

Przykład Pani Katarzyna mieszka w Polsce z 13-letnią córką. Jej mąż i ojciec dziewczynki mieszka i pracuje w Niemczech. Oboje rodziców pracuje. Choć centrum interesów życiowych dziecka jest Polska i to ZUS wypłaca świadczenie wychowawcze, rodzinie przysługuje dodatek dyferencyjny w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 800 plus a Kindergeld. W praktyce więc na dziecko przysługują oba świadczenia, choć niemiecki zasiłek wypłacany jest w niższej kwocie niż 259 euro.

Jak złożyć wniosek o Kindergeld w 2026 roku? Lista dokumentów

Wnioski należy składać w odpowiednim oddziale Familienkasse osobiście lub drogą elektroniczną. Do formularza należy dołączyć:

akty urodzenia dzieci,

zaświadczenie o zatrudnieniu lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności w Niemczech,

dokumenty potwierdzające wspólne gospodarstwo domowe (np. zaświadczenie o zameldowaniu),

decyzję o przyznaniu lub odmowie 800 plus w Polsce, co jest niezbędne do wyliczenia kwoty wypłaty.

Niemiecki rząd planuje dalsze ułatwienia: od 2027 roku dla osób zameldowanych w Niemczech świadczenie ma być przyznawane automatycznie, bez zbędnych formalności.