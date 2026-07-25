System kaucyjny rozwija się z miesiąca na miesiąc, dane na koniec maja pokazują, że w całym kraju działa 62 tys. punktów zwrotu.

Już 1,6 mld opakowań wróciło do obiegu

Od uruchomienia systemu liczba zwracanych opakowań rośnie w bardzo szybkim tempie. W styczniu 2026 r. zebrano 28 mln butelek i puszek, w lutym liczba ta wzrosła do 300 mln, w marcu przekroczyła 520 mln, a już w kwietniu osiągnęła poziom 1 mld zwróconych opakowań. Na koniec maja licznik wskazał 1,6 mld sztuk, potwierdzając dynamiczny rozwój systemu oraz jego popularność.

Rosnąca liczba zwrotów świadczy o tym, że system kaucyjny nie tylko działa sprawnie, ale z każdym miesiącem staje się coraz ważniejszym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym

- można przeczytać w serwisie rządowym.

Ponad 62 tys. punktów zwrotu w systemie kaucyjnym

Sukces systemu to także efekt stale rozwijającej się infrastruktury. Na koniec maja w całej Polsce funkcjonowało już 62 tys. punktów zwrotu, z czego 13 tys. wyposażonych jest w automaty kaucyjne.

Przykład Istotną rolę odgrywają również mniejsze placówki handlowe. Aż 32 tys. punktów zbiórki działa w sklepach o powierzchni poniżej 200 m², dzięki czemu możliwość oddania opakowań dostępna jest nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach.

Więcej recyklomatów w miejscowościach turystycznych

Latem wzrasta sprzedaż napojów, a wraz z nią liczba opakowań zwracanych przez konsumentów. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu, rozwijana jest infrastruktura w regionach turystycznych.

Nowe automaty kaucyjne pojawiają się nie tylko przy sklepach, ale także w miejscowościach wypoczynkowych i podczas wydarzeń plenerowych, gdzie sezonowo generowana jest największa liczba opakowań.

Coraz mniej opakowań zaśmieca tereny zielone

Jednym z najważniejszych efektów działania systemu jest poprawa stanu środowiska. Nadanie pustym opakowaniom realnej wartości sprawia, że znacznie rzadziej trafiają one do lasów, parków, nad rzeki czy na plaże.

Organizatorzy akcji sprzątania terenów zielonych zwracają uwagę, że butelki i puszki objęte systemem kaucyjnym pojawiają się wśród odpadów sporadycznie. To pokazuje, że system skutecznie zachęca do oddawania opakowań zamiast ich porzucania, przyczyniając się do utrzymania czystszej przestrzeni publicznej.