Tym, na co skarżą się klienci jest nie tylko sam fakt, że butelki i puszki trzeba gromadzić w domu, a wielu osobom brakuje na to miejsca, lecz także sam proces odzyskiwania kaucji. Zwrot butelek i puszek długo trwa, głównie z uwagi na to, jaką liczbę opakowań jednorazowo zwracają Polacy.

Teraz może się to zmienić. Nowy rodzaj urządzeń pozwala na wrzucanie całych worków butelek, zamiast wkładać je jedna po drugiej do butelkomatu.

Butelkomat przyjmie nawet 100 opakowań naraz

Przed halą Selgros przy ul. Zamenhofa 133 w Poznaniu stanął nowy butelkomat, który obsługuje plastikowe butelki i puszki aluminiowe objęte systemem kaucyjnym. Znacząco różni się jednak od recyklomatów, jakie ustawiono przy większości sklepów w Polsce. Tu klienci nie muszą wkładać butelek i puszek pojedynczo, uprzednio skanując kod kreskowy opakowania. Urządzenie pozwala na zwrot nawet 100 opakowań.

Butelkomat wykorzystuje technologię "multi-feed", dzięki czemu możliwe jest przyjęcie i automatyczne zliczenie do 100 opakowań. Maszyna sama rozpoznaje rodzaj dostarczonych opakowań, przelicza je i wylicza sumę kaucji zwrotnej za wszystkie zwrócone opakowania.

Zamiast wrzucać butelka po butelce i puszka po puszcze, zwracający korzysta ze specjalnego zamykanego otworu zsypowego.

Maszyna zlicza i rozpoznaje rodzaj opakowań

Zsypowy system zwrotu opakowań to duża oszczędność czasu, rozwiązanie ma znacząco skrócić czas zwrotu kaucji i ograniczyć kolejki, które są jedną z najczęściej zgłaszanych wad obecnego systemu kaucyjnego. Największą zaletą takiego urządzenia jest wygoda: zwrot kilkudziesięciu opakowań zajmuje znacznie mniej czasu niż w tradycyjnych butelkomatach. Dodatkowo zmniejsza się ryzyko zatorów przy automatach oraz frustracji klientów związanej z koniecznością wielokrotnego skanowania pojedynczych butelek.

Jednak czy to rozwiązanie stanie się powszechne? Nowy poznański recyklomat stanowi raczej przykład kierunku rozwoju technologii niż zapowiedź ogólnokrajowego trendu. Jeśli jednak rozwiązanie się sprawdzi, można spodziewać się, że podobne urządzenia będą stopniowo pojawiać się w kolejnych sklepach i sieciach handlowych.