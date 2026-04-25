Nie będziemy już wyrzucać szkła do zielonego pojemnika? Resort klimatu kreśli plany

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 18:25
Koniec w rzucaniem szklanych butelek do zielonego pojemnika?/Shutterstock
Wkrótce do butelkomatów trafią wszystkie szklane butelki? Rumunia już to zrobiła, szkło zostało objęte systemem kaucyjnym. Już teraz głośno mówi się o potrzebie włączenia do systemu kaucyjnego frakcji kartonów po sokach i mleku. Czy ten sam scenariusz czeka również wszystkie szklane butelki?

Od 1 października 2025 roku działa w Polsce system kaucyjny, który obecnie obejmuje wybrane opakowania po napojach. Do butelkomatów trafiają plastikowe butelki o pojemności do 3 l, metalowe puszki o pojemności do 1 l i szklane butelki do 1,5 l, w zamian zwracana jest kaucja opłacona podczas zakupu.

Ponad połowa Polaków oddaje butelki do butelkomatów

Z systemu kaucyjnego korzysta ponad połowa Polaków, niektórzy zbierają butelki i traktują jako sposób na dodatkowy zarobek. Głównym celem systemu kaucyjnego jest zwiększenie poziomu recyklingu i ograniczenie ilości odpadów trafiających do środowiska. W latach 2025-2028 poziom selektywnej zbiórki odpadów ma sięgnąć 77 proc. w przypadku butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (o pojemności do 3 l), metalowych puszek (o pojemności do 1 l) oraz butelek szklanych wielokrotnego użytku (o pojemności do 1,5 l).

Jak odzyskać kaucję za butelki, których butelkomat nie przyjął? Nie zawsze wystarczy udać się do kasy
Obecnie kaucja wynosi:

  • 0,50 zł - butelki plastikowe (do 3 l) i puszki (do 1 l),
  • 1,00 zł - szklane butelki wielokrotnego użytku (do 1,5 l).

Zwrot opakowań odbywa się w butelkomatach lub sklepach uczestniczących w systemie, a w wielu przypadkach nie trzeba mieć paragonu. Największą bolączką systemu są jednak przepełnione urządzenia i problem z przechowywaniem opakowań. Te, by mogły zostać zwrócone w butelkomacie, nie mogą być zgniecione, muszą również posiadać etykiety. To dla wielu osób spore utrudnienie, podobnie jak transport butelek i puszek do butelkomatów, których lokalizacja nie zawsze jest dogodna.

W debacie publicznej i analizach branżowych coraz częściej pojawia się temat rozszerzenia systemu o kolejne frakcje opakowań. Czy to oznacza koniec dotychczas obowiązujących zasad segregacji odpadów?

Gmina szybko ustali, kto nie segreguje śmieci. Nowy obowiązek dla mieszkańców
Szklane butelki w systemie kaucyjnym - od kiedy zmiany?

Na razie trwa dyskusja na temat ewentualnego włączenia do systemu kaucyjnego kolejnych rodzajów opakowań. Głośno mówi się o tym, że do żółtego pojemnika nie będziemy wrzucać kartonów po mleku i sokach. Dość istotnym problemem jeśli chodzi o ilość odpadów w przestrzeni publicznej są niewielkie szklane butelki zwane powszechnie „małpkami”, które bardzo rzadko trafiają do selektywnej zbiórki. W praktyce oznacza to duży wolumen drobnych odpadów, które generują koszty sprzątania i obciążają system gospodarki odpadami komunalnymi. Włączenie „małpek” do systemu kaucyjnego mogłoby zmienić ten mechanizm - nawet niewielka kaucja działałaby jako bodziec ekonomiczny do ich zwrotu.

Gdzie wyrzucać zniszczone ubrania? Niekoniecznie trzeba wieźć je do PSZOK
Głos w tej sprawie zabrała podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska. Odniosła się m.in. do kwestii rozszerzenia systemu kaucyjnego o inne rodzaje szklanych butelek.

Niewiele krajów zdecydowało się jeszcze na taki krok jak włączenie szkła do systemu kaucyjnego. Zrobiła to Rumunia i rzeczywiście wiąże się to z wyzwaniami. Choć są zadowoleni z wdrożenia tego systemu, słyszałam też głosy, że gdyby robili to jeszcze raz, poczekaliby dwa, trzy lata. Woleliby najpierw wprowadzić PET i puszki, a dopiero następnie szkło, ponieważ jest to zupełnie inny proces

- powiedziała wiceministra klimatu Anita Sowińska.

To jednak nie oznacza, że w kolejnych latach system kaucyjny nie zostanie rozszerzony. Ministerstwo Klimatu i Środowiska analizuje doświadczenia innych państw europejskich. Od 2029 roku poziom selektywnej zbiórki odpadów ma sięgnąć 90 proc.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: forsal.pl
System kaucyjny
Ponad połowa Polaków korzysta z systemu kaucyjnego. Wskazali, co należałoby poprawić
Nowe czerwone kontenery na tekstylia
Nowe czerwone kontenery na tekstylia. Co do nich wrzucać?
Segregacja odpadów w praktyce
Tak wygląda „segregacja” tekstyliów w praktyce. Za daleko do PSZOK, dzikie wysypiska stałym elementem miejskiego krajobrazu
Zobacz
|
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm
Nowy wiek emerytalny w Polsce 2026 - od kiedy? Rząd już wie, ZUS potwierdza decyzję, eksperci biją na alarm. Będzie nowy wiek emerytalny dla kobiet?
zegar zmiana czasu
Kompromis w sprawie zniesienia zmiany czasu. Zegarków przestawiać nie będziemy, ale nie zostaniemy ani przy czasie letnim, ani zimowym. Sprawa już w Senacie
system kaucyjny, odpady, recykling, gospodarka komunalna, opłata
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
cena, paliwo, olej napędowy, benzyna, ETS, UE
Podwyżka cen paliw: +1,35 PLN na benzynie i +1,57 PLN na oleju napędowym. Wzrost ceny 1 litra paliwa w związku z wprowadzeniem ETS 2 (prognoza)
