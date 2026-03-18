Od początku 2025 roku segregacja tekstyliów jest obowiązkowa. Zniszczonych ubrań nie można już wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane, nawet jeśli miałyby trafiać tam okazjonalnie. Sporym problemem jest jednak to, że Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowane są z dala od osiedli, co oznacza gromadzenie większej liczby odpadów tekstylnych w domu i dostarczanie ich do PSZOK dopiero wtedy, zniszczonych ubrań jest sporo.

Rozwiązaniem tego problemu mają być czerwone kontenery. Mieszkańcy mogą wrzucać tam wszelkie niepotrzebne tekstylia, od bielizny po obuwie, odzież, koce, firany i pluszowe zabawki.

Czerwone kontenery na tekstylia

Zgodnie z unijnymi przepisami od początku 2025 roku w Polsce wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów tekstylnych. Chodzi zarówno o ubrania jak i obuwie czy pościel. Do odpadów zmieszanych nie wolno wrzucać już nawet pojedynczych ubrań, chyba, że są mocno zabrudzone i były używane np. do sprzątania mieszkania. W przeciwnym razie pozbywanie się w ten sposób zbędnych ubrań może skutkować znaczącym podwyższenie opłaty za śmieci.

To na gminach spoczywa obowiązek organizacji systemu tak, by każdy mieszkaniec miał możliwość zdania odpadów tekstylnych. Samorządy nie muszą wyposażać mieszkańców w worki ani nawet odbierać ich w dogodnych lokalizacjach. Wystarczy, że właściwy kontener na tekstylia ustawią na terenie PSZOK. To ustawowe minimum, jednak są gminy, które robą więcej. Niektóre samorządy starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i odbierają tekstylia sprzed posesji lub ustawiają kontenery na tekstylia. Takie czerwone kontenery właśnie ustawiono przy jednej z ulic w Krakowie.

Przykład Organizowane są także mobilne zbiórki odpadów tekstylnych, które już przynoszą namacalne efekty. Tylko we Wrocławiu w 2025 roku zebrano 610 ton tekstyliów, również dzięki samochodom podstawianym na osiedla.

Koniec z oddawaniem tekstyliów na PSZOK? To zależy od mieszkańców

Wprawdzie inicjatywa ustawienia specjalnych kontenerów przy ulicy Lea w Krakowie wyszła od mieszkańców, zarządca nieruchomości nie wyklucza jednak, że pojawią się też w innych miejscach. Już teraz mieszkańcy mogą wrzucać do nich niepotrzebne odpady tekstylne: ubrania, pluszowe maskotki, obuwie, pościel, firany, ręczniki czy koce.

Do tej pory tekstylia były wystawiane przy okazji odbioru odpadów wielkogabarytowych, co powodowało bałagan w miejscu zbiórki odpadów. Czerwone kontenery mają być opróżniane w terminie odbioru odpadów wielkogabarytowych. Oczywiście zbiórka nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Bardzo możliwe, że podobne kontenery zostaną ustawione również w innych lokalizacjach, o ile mieszkańcy wyrażą chęć, by z nich korzystać.